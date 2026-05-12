Белият дом: Тръмп ще премине годишен медицински преглед

П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще премине своя годишен медицински преглед на 26 май във военномедицинския център „Уолтър Рийд“, съобщи Белият дом, цитиран от Reuters .

NEW: President Trump will visit Walter Reed Medical Center on May 26 for his annual medical and dental evaluations, and to meet with military service members pic.twitter.com/A28MhT8hso — Julia Manchester (@JuliaManch) May 12, 2026

На 79 години здравословното състояние на Тръмп продължава да бъде обект на обществено внимание. Откакто встъпи в длъжност през януари 2025 година, той поддържа натоварен график и често прекарва уикендите си в голф клубовете си във Флорида и Вирджиния.

Тръмп заяви, че през октомври е преминал компютърна томография по време на посещение в „Уолтър Рийд“, за да се изключат сърдечносъдови проблеми, като тестът не е показал отклонения. По-късно той изрази съжаление, че е разкрил информацията, тъй като това е породило спекулации относно здравето му.

По-скоро публикувани снимки, на които се виждат синини или промяна в цвета на ръцете му, също предизвикаха допълнителни въпроси.

Trump is dying in front of our eyes.



I’ve never seen this before. pic.twitter.com/8nKvPG9T8z — Ethan Levins 🇺🇸 (@EthanLevins2) May 7, 2026

Белият дом уточни, че по време на посещението си Тръмп ще се срещне и със служители и военнослужещи във военномедицинския център.