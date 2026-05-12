Свят

Белият дом: Тръмп ще премине годишен медицински преглед

На 79 години здравословното състояние на Тръмп продължава да бъде обект на обществено внимание

12 май 2026, 08:45
Белият дом: Тръмп ще премине годишен медицински преглед
Източник: gettyimages

П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще премине своя годишен медицински преглед на 26 май във военномедицинския център „Уолтър Рийд“, съобщи Белият дом, цитиран от Reuters.

На 79 години здравословното състояние на Тръмп продължава да бъде обект на обществено внимание. Откакто встъпи в длъжност през януари 2025 година, той поддържа натоварен график и често прекарва уикендите си в голф клубовете си във Флорида и Вирджиния.

Тръмп заяви, че през октомври е преминал компютърна томография по време на посещение в „Уолтър Рийд“, за да се изключат сърдечносъдови проблеми, като тестът не е показал отклонения. По-късно той изрази съжаление, че е разкрил информацията, тъй като това е породило спекулации относно здравето му.

По-скоро публикувани снимки, на които се виждат синини или промяна в цвета на ръцете му, също предизвикаха допълнителни въпроси.

Белият дом уточни, че по време на посещението си Тръмп ще се срещне и със служители и военнослужещи във военномедицинския център.

Източник: Reuters    
Доналд Тръмп Медицински преглед Военномедицински център Уолтър Рийд Здраве на президента Белият дом Обществено внимание САЩ Сърдечносъдови проблеми Синини по ръцете Военнослужещи
Последвайте ни

По темата

Тежка катастрофа със загинал и пострадали на АМ „Хемус”

Тежка катастрофа със загинал и пострадали на АМ „Хемус”

Бури и порои удрят България, НИМХ предупреждава за наводнения

Бури и порои удрят България, НИМХ предупреждава за наводнения

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

Два случая на хантавирус в Украйна

Два случая на хантавирус в Украйна

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 1 ден
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 1 ден
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 1 ден
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

България Преди 46 минути

От началото на конфликта в Персийския залив най-сериозно поскъпване е отчетено при дизела

.

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Любопитно Преди 49 минути

През май 1917 г. три деца от португалско село твърдят, че са видели образа на Дева Мария

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

Свят Преди 1 час

Прокуратурата твърди, че е публикувала пропагандни материали в периода 2020–2022 г.

,

На разходка в пустинята: Дете откри рядко съкровище от римско време

Любопитно Преди 1 час

8-годишният Дор намерил 1700-годишната статуетка, докато търсел интересни неща за училище; археолозите предполагат, че ценният артефакт изобразява бог Юпитер

Приключи евакуацията на круизен кораб с огнище на хантавирус

Приключи евакуацията на круизен кораб с огнище на хантавирус

България Преди 1 час

Последните пътници са транспортирани безопасно до летища в Европа

<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>

Православната църква почита свети Герман и свети Епифаний

Любопитно Преди 1 час

Какви са традициите и обичаите на днешния ден

<p>Коя е малката Швейцария?</p>

БезГранично: Люксембург - малката страна с голяма история и неподозирани съкровища

БезГранично Преди 1 час

Пътешествие из сърцето на Европа в рубриката "БезГранично"

Киев под руски обстрел след тридневното примирие

Киев под руски обстрел след тридневното примирие

Свят Преди 1 час

Властите съобщават за щети по жилищни сгради и инфраструктура в Киевска област

Иран предупреди: Готови сме да „преподадем урок” на всеки агресор

Иран предупреди: Готови сме да „преподадем урок” на всеки агресор

Свят Преди 1 час

„Лошата стратегия и лошите решения винаги водят до лоши резултати“, заяви председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф

Правната комисия в НС разглежда промените в Закона за съдебната власт

Правната комисия в НС разглежда промените в Закона за съдебната власт

България Преди 2 часа

"Прогресивна България" предлага изработването на нови правила за избор на ВСС

Какви мерки срещу високите цени готвят новите управляващи

Какви мерки срещу високите цени готвят новите управляващи

България Преди 2 часа

Според внесените текстове търговците няма да могат да повишават цените, освен ако поскъпването не е подкрепено с икономически аргументи

Обичате ли Ube кафе? Истината за популярната лилава напитка, която завладя кафенетата

Обичате ли Ube кафе? Истината за популярната лилава напитка, която завладя кафенетата

Свят Преди 2 часа

Една от най-новите и популярни тенденции е Ube кафето, напитка с характерен лилав цвят, която се появи в менюто на множество заведения през последната година

Забравете за добавките: 6 храни, които ще повишат нивата ви на желязо

Забравете за добавките: 6 храни, които ще повишат нивата ви на желязо

Любопитно Преди 2 часа

Дефицитът на желязо може лесно да се преодолее с помощта на продукти, намиращи се в хладилника

Паметник на Георги Бенковски

12 май: Кървавата пролет на Костина - краят на Хвърковатата чета

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всички участници ще се борят за победата на големия финал на “Като две капки вода”

Всички участници ще се борят за победата на големия финал на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 2 часа

Впечатляваща имитация превърна Виктор в победител в полуфинала на Сезона-Слънце

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски

Муцунски: Северномакедонец е неточно и неуместно

Свят Преди 9 часа

Муцунски: В този контекст страната ни не е готова за конституционни промени

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

След онлайн измама: Аня Пенчева се реваншира с покана за театър

Edna.bg

Всички участници ще се борят за победата на големия финал на “Като две капки вода”

Edna.bg

ЦСКА иска на „Армията“ още в първия евромач!

Gong.bg

Венеция отплава за Серия А на гондоли (снимки)

Gong.bg

Тежка катастрофа на АМ „Хемус”, има загинал и 20 пострадали

Nova.bg

32 000 км, 4 континента, 11 години: Уникалната история на първата жена, обиколила света пеша (СНИМКИ)

Nova.bg