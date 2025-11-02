Как се живее без ток и вода: Хората от Чернигов разказват

Х ората в Чернигов научават едва в последния момент дали ще имат ток на следващия ден. Ударите на Русия принуждават властите в града постоянно да спират тока. А покрай това спира и водата, съобщи Deutsche Welle.

Как се живее така?

Анастасия Воронцова прибира лаптопа в чантата си, макар че е смятала да работи в едно кафене в Чернигов. Тя консултира хора в интернет и им помага да се представят по-добре пред клиентите.

Жената е отишла в кафенето, защото там има ток. Но заведението е препълнено и Воронцова се опасява, че това ще попречи на нейната работа. Обмисля дали да отиде в друго кафене, или да се прибере вкъщи, защото сега и там токът изненадващо е дошъл. "Според плановете точно сега не трябваше да има. Мога само да се надявам, че ще се задържи по-дълго", споделя жената пред германската обществена телевизия АРД.

Това е обичайното ежедневие на Анастасия. Чернигов, който се намира в Северна Украйна, е на по-малко от 80 км от Русия. Поради това – както в много други украински градове по границата и близо до фронта – обстрелите са изключително чести.

В навечерието на зимата Русия атакува най-вече електроснабдяването, заради което токът постоянно спира. Тъй като на украинското енергоснабдяване непрестанно му се налага да извършва ремонти, всяка сграда има план за наличието на ток.

Водоснабдяването също е засегнато

Повечето кафенета и магазини разполагат с генератори. Служителите имат грижата да ги снабдяват с дизел, за да не се стига до изключване и охлаждане.

Вече в дома си Воронцова разказва пред АРД как спиранията на тока влияят на целия ѝ живот – защото често освен тока спира и водата, когато градските помпи не могат да функционират.

Затова дори и тоалетната не може да се посещава безпрепятствено – водата в казанчето бързо свършва и трябва да се долива с шише. За предпочитане е да се отиде някъде другаде. "Тъй като ако дълго време нямаш течаща вода и въпреки това всички ходят до тоалетната, тръбите в къщата се запушват. Оттам нататък цялата сграда има проблем."

Недостигът се компенсира с импровизации

Поради всичко това Воронцова и сестра ѝ са качили множество бутилки вода до жилището на деветия етаж. Асансьорът не работи отдавна, разказва още АРД.

Сестрата Вероника Розумна, 29-годишна блогърка, която живее наблизо, идва на гости. В момента в дома ѝ ток няма и тя е дошла да зареди смартфона си.

Филмите на Вероника в Инстаграм са посветени на хубавото в живота: уютна закуска вкъщи, посещение при козметичката. Хората в Чернигов се опитват да живеят нормално въпреки всичко, което им се случва, посочва германската обществена медия.

Но това изисква истинско импровизаторско майсторство във времената без ток. Воронцова разказва как двете със сестра си имали планове да заминат за Киев да се разходят. "Когато се събудихме, за пореден път нямаше нито ток, нито вода. Казах на Вероника: "Ще се справим". Тя отиде да донесе вода, аз я затоплих на печката. Така можахме да се погрижим за сутрешния си тоалет. След това отидохме при познати, за да си изсушим косите. И след това вече заминахме".

Икономиката страда

За някои в Чернигов обаче спиранията на тока са екзистенциална заплаха за бизнеса им – като например за Кукобко, готвач и съсобственик на три ресторанта и пекарни в града. Без ток той може направо да изхвърли хранителните продукти. Но не го прави - решил е в дни без ток да ги раздава на нуждаещите се в града, пише АРД. Но Кукобко споделя, че постепенно руската нападателна война разрушава всичко, което той старателно е успял да изгради в течение на годините. Той познава хора, които са напуснали града поради тази причина - най-вече други предприемачи.

Икономиката се изнася от региона, споделя мъжът пред германската обществена медия. "Тук ще има все по-малко пари. Днес от пекарната ми хляб купуват 60 души дневно, утре ще са само 40 и постепенно бизнесът ми ще загине. Тъжно ми е, че напускат хора, които са постигнали тук нещо."

Самият той никога не е искал да заминава. Макар че от нападението на Русия срещу Украйна насам си е забранил да казва думата "никога" .