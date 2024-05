Седем деца са ранени при руски удар в Харков

Р уска управляема бомба в североизточната част на Харковска област рани седем деца и един възрастен, съобщиха украински представители.

Харковската област - голяма част от която беше окупирана от Русия в продължение на месеци след нахлуването ѝ през февруари 2022 г. - е подложена на засилени нападения от седмици.

Ранените са се намирали в спортен комплекс, който е бил ударен заедно с къщи в град Дергачи.

"Седем деца бяха ранени... Шест момчета и едно момиче на възраст от 9 до 15 години", пише държавната прокуратура на Украйна в Telegram.

По думите ѝ един 76-годишен мъж също е бил ранен.

Областният управител Олег Синегубов заяви по-рано, че ударът е бил нанесен с управляеми авиационни бомби и че ранените са били откарани в болница с леки и средни наранявания.

Руските сили все по-често използват тези управляеми бомби за поразяване на фронтови региони.

