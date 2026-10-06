За пръв път в България: китайска марка е втора по продажби

К итайската автомобилна вълна залива пазарите в Европа със скорост, която би следвало да притеснява абсолютно всички, като пазарният дял на всички китайски марки на континента наближава 11%. Ситуацията става дори още по-любопитна, като погледнем пазара във Великобритания, където Jaecoo е марката, продала най-много автомобили през септември, съобщава Carmarket.bg.

От тази картина сякаш липсва България, но това е измамно, защото същите процеси текат и тук, макар и за момента общите продажби на китайските марки да изглеждат не толкова големи на пръв поглед. Но ситуацията е различна, коренно различна, когато се отдели малко време на ексела.

Статистиката на КАТ за регистрираните автомобили през септември носи огромна изненада. През изминалия месец у нас са регистрирани 4198 нови автомобила, което представлява ръст от 9,8%. По-интересна обаче е разбивката по модели, която показва, че най-продаваният модел през септември у нас е бил Toyota Corolla със 180 автомобила. Но това са само 9 повече от новорегистрираните Geely Starrray EM-i (171). Успехът на Geely се изразява в ръст на продажбите на годишна база от 237,3% до общо 678 бройки от началото на годината.

Така за пръв път у нас в челната тройка имаме нов китайски модел, което е само върхът на айсберга.

Разбивката показва, че ситуацията в България е абсолютно същата като в рамките на целия Европейски съюз, а именно, че делът на всички продадени китайски автомобили от януари до септември възлиза на 10,7% пазарен дял! За въпросния период у нас са регистрирани общо 39 751 нови автомобила, от които 4254 броя са били на китайски марки.

Челната петица сред китайските марки у нас е: Forthing (804 броя), Dongfeng (731), Geely (678), MG (466 и ръст от 46500%) и BYD (375).

Останалите марки, регистрирали продажби през първите девет месеца у нас, са: Great Wall (265 броя), Leapmotor (199), Omoda (172), Haval (161), Jaecoo (91), DFSK (82), Lynk&Co (80), EBRO (65), Zeekr (38), DFM (29), Voyah (17), Aeolus (1).