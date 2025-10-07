Как да спрете да купувате ненужни лекарства

В секи има аптечка в дома си, която презапасява с най-различни лекарства при първия студен полъх. Но това купуване на лекарства за "по-късно" и за предстоящите зимни месеци, води до изтекъл срок на годност и изхвърляне в кофата за боклук. Експерти препоръчаха няколко съвета как да спестим от лекарства, без да вредим на здравето си, предаде UNN.

За да избегнете „хвърлянето на пари на вятъра“, е достатъчно да промените няколко навика.

Не се презапасявайте

Купувайте точно толкова, колкото ви е необходимо за курса на лечение. Ако лекарят е предписал терапия за пет дни, няма смисъл да купувате опаковка за двадесет дни. Всичко, което остава „за по-късно“, почти винаги завършва в кофата за боклук.

Марката не винаги си струва

Не преплащайте за марката. Понякога избираме популярни имена, въпреки че в аптеките има качествени аналози от други производители. Такива генерични лекарства имат същото активно вещество, добро качество, действат не по-зле от лекарствата под популярна марка, но струват много по-малко. Можете да се консултирате с лекар, за да изберете аналог. Но често е достатъчно просто да сравните цените на подобни лекарства от различни производители.

Винаги завършвайте предписания курс

Непълен курс на антибиотик не само е прахосване на пари, но и риск за здравето. Прекратяването на лечението развива резистентност на бактериите към активните съставки на лекарствата. Затова дисциплината при приемането на медикаменти също е начин за спестяване.

Не превръщайте аптечката си в склад

Лекарствата трябва да се купуват, когато са ви необходими, а не „за всеки случай“ – изключение може да бъде основен набор за домашна аптечка, който можете да създадете, следвайки препоръките на Министерството на здравеопазването, като изберете по-евтини аналози сред лекарствата от местно производство, за да спестите. Редовната ревизия на аптечката ще помогне да я държите под контрол – преглеждайте лекарствата поне веднъж на няколко месеца. Това ще ви предпази от двойни разходи, когато купувате нещо, което вече имате у дома.

И най-важното – не се самолекувайте. Консултирайте се с лекар, който ще предпише това, което наистина е необходимо. Това ще ви спести ненужни разходи, защото неправилно подбраните лекарства не само удвояват разходите, но могат и да навредят на здравето.

Всички тези прости правила помагат да спестите пари, без да навредите на здравето си, превръщайки домашната аптечка в полезен инструмент, а не в скъпа колекция от изтекли лекарства. Опитът на украинските семейства показва, че една четвърт от всички лекарства в домашните аптечки в крайна сметка се изхвърлят. Това означава, че потенциалните спестявания вече са в шкафовете ни – просто трябва да прегледаме домашната си аптечка и да променим подхода към нейното формиране.