Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

Медикаментите са предназначени за домашно лечение на остри инфекции

5 септември 2025, 10:41
Още три лекарствени продукта стават безплатни за децата до седемгодишна възраст, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването (МЗ). Лекарствата вече са включени в Позитивния лекарствен списък и ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Медикаментите са предназначени за домашно лечение на остри инфекции. Общият брой на безплатните лекарства за деца до седемгодишна възраст става пет и са антибиотици за лечение на инфекции на горните и долните дихателни пътища, отит, инфекции на кожата и меките тъкани.

В процес на разглеждане от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са други четири лекарствени продукта, сред които антибактериални и противовирусни, а за още един продукт се очаква решение за приемане.

От МЗ и Съвета полагат целенасочени усилия процесът по оценка и включване на нови лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък да се осъществява приоритетно и в кратки срокове. Целта е да се гарантира, че децата ще имат своевременен достъп до необходимата терапия, която се заплаща от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 

Преди дни управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски каза пред журналисти, че се очаква съвсем скоро да има възможност още два антибиотика и два противовирусни медикамента да могат да се изписват безплатно за деца до седемгодишна възраст, които Касата ще заплаща напълно. Лекарствата се отпускат само по лекарско предписание.

Инициативата за осигуряване на безплатни лекарства за деца до седемгодишна възраст в България стартира с цел да гарантира своевременен достъп до необходимата терапия. През първата половина на 2025 г. Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) започнаха активна работа по процеса. За целта в бюджета на НЗОК бяха предвидени 10 милиона лева до края на годината, а списъкът със заболяванията беше подготвен. Първоначално, към 26 юни 2025 г., управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски съобщи за липса на постъпили заявления от фирми, но подчерта готовността на Касата да заплаща антибиотици и противовирусни медикаменти. Ситуацията бързо се разви и на 1 юли 2025 г. НЗОК обяви три постъпили заявления за широкоспектърни антибиотици. Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване, проф. Костадин Ангелов, прогнозира тогава, че безплатните антибиотици ще станат достъпни от 8 юли, описвайки процеса на включване в Позитивния лекарствен списък. Ключов момент настъпи на 4 юли 2025 г. Под ръководството на доц. Силвия Терезова, Националният съвет по цени и реимбурсиране взе решение да включи първите два лекарствени продукта, предназначени за домашно лечение на 26 често срещани инфекции при малки деца, включително на дихателните пътища и кожата. Списъкът със заболяванията, покривани от НЗОК, беше публикуван в "Държавен вестник". Впоследствие броят на безплатните лекарства за деца до седемгодишна възраст нарасна до пет, след като още три медикамента бяха включени в списъка. Тези антибиотици са за лечение на инфекции на горните и долните дихателни пътища, отит и инфекции на кожата и меките тъкани. 

Източник: БТА, Десислава Пеева    
