Йеменският премиер подаде оставка

М инистър-председателят на международно признатото правителство на Йемен Ахмад Ауад бин Мубарак заяви днес, че е подал оставка, предаде Ройтерс.

Премиерът посочи в изявление, че е "срещнал много трудности", включително невъзможност да направи промени в правителството.

Ahmed Awad bin Mubarak, prime minister of Yemen's internationally recognised government, says he has submitted his resignation pic.twitter.com/JDPP2rcgs4