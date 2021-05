Извънредно положение заради наводнения в Нова Зеландия, стотици са евакуирани

С тотици хора бяха евакуирани днес от домовете си в Нова Зеландия, някои с хеликоптер, след като поройни дъждове причиниха наводнения в региона Кентърбъри, предаде "Асошиейтед прес".

Властите обявиха извънредно положение, след като на някои места количеството на валежите достигна 40 сантиметра.

New #Zealand military called in as hundreds flee floods https://t.co/DeOk1goR8y pic.twitter.com/48oe3bTbd7