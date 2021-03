Опасни наводнения в Австралия, евакуирани

Н аводнението в части от австралийския щат Нов Южен Уелс беше обявено за природно бедствие и жители на засегнатите райони на запад от Сидни бяха евакуирани през нощта, докато най-населения щат в страната беше обхванат от силни дъждове, предаде ДПА.

16 района от щата Нов Южен Уелс бяха обявени за "зона на бедствие", заяви министърът на щатските служби за спешна помощ Дейвид Елиът. Премиерът на щата Гладис Береджиклян заяви пред медиите, че части от северното крайбрежие се сблъскват с явление, което се случва веднъж на 100 години.

Наводнени са части от Порт Макуари, на 400 км от Сидни, както и няколко намиращи се наблизо градове. Град Тари е изложен на най-тежкото наводнение в историята си за последните 92 години. Береджиклян обаче заяви, че повод за най-голямо притеснение има в район, включващ град Пенрит, където се очаква "събитие, което се случва веднъж на 50 години".

Източното крайбрежие на Австралия е обхваното от силни дъждове от събота. Това наложи да бъдат издадени множество заповеди за евакуация и призиви на властите към хората в Сидни да си останат у дома на фона на потенциално опасните за живота наводнения, предаде Ройтерс.

По по-голямата част от крайбрежието на щата Нов Южен Уелс (НЮУ), в който живее около една трета от 25-милионното население на Австралия, през този месец бяха отчетени рекордни валежи, а според метеорологичните прогнози силните дъждове ще продължат и през остатъка от уикенда.

"Въпросът не е само в общото валежно количество, но и в това колко бързо и силно вали дъждът", каза на излъчен по телевизията брифинг Агата Имелска, старши климатолог в Метеорологичната служба.

Телевизионни кадри показаха наводнени улици в щата, хора, които карат каяк по улиците, вода, стигаща до нивото на прозорците на къщите, и преливащи реки. Видеоклип, качен в социалните мрежи и излъчен по местна телевизия, показа как цяла къща бива отнесена от придошли води в центъра на щата.

Спешните служби в НЮУ са се отзовали от снощи на над 800 сигнала за помощ, включително на неколкостотин за спасяване от наводнения.

Метеорологичната служба предупреди, че силните дъждове могат да доведат до опасни наводнения на фона на ветрове, чиято скорост достига до 70 км/ч, а на поривите - до над 90 км/ч.

Имелска заяви, че в края на тази седмица в района на Голямо Сидни ще паднат валежни количества в размер на около 100 мм, а по ниските части на Сините планини те е много вероятно да достигнат и 200-300 мм.

Язовирът на Сидни Уарагамба, важен източник на вода за града, се очаква по-късно днес да прелее и в съчетание с водите на реките да причини възможни наводнения в Западно Сидни, казаха метеоролози.