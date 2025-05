Известен френски рапър почина внезапно на 31 години

Ф ренският рапър Werenoi почина внезапно от сърдечен арест на 31-годишна възраст, само няколко часа преди да се качи на сцената.

Джереми Бана Ована, познат под артистичния си псевдоним Werenoi, е бил приет по спешност в петък вечерта, след като получил кардиореспираторен арест, съобщава френското издание Pure Charts.

Werenoi dead: French rapper dies age 31 hours before concert as tributes pour inhttps://t.co/4ps9ZQFmke pic.twitter.com/7Vdgpd4vZo