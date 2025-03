Парадокс: Изсичат Амазонка за магистрала към срещата на върха за климата

Нова четирилентова магистрала, която ще пресича десетки хиляди акри защитени тропически гори в Амазонка, се изгражда в подготовка за климатичната среща на върха COP30 в бразилския град Белем.

Тя е предназначена да облекчи трафика към града, който през ноември ще приеме повече от 50 000 души, включително световни лидери, за конференцията.

Правителството на щата представя проекта като "устойчив", но местни жители и природозащитници са възмутени от въздействието му върху околната среда.

Амазонка играе ключова роля в усвояването на въглерода и опазването на биоразнообразието, а мнозина смятат, че обезлесяването, свързано с магистралата, противоречи на самата цел на срещата за климата.

По частично построения път от двете страни все още се извисяват гъсти тропически гори – напомняне за това, което някога е било там. Дървета са натрупани високо върху изчистената земя, която се простира на повече от 13 км през джунглата в Белем.

Копачи и тежка техника разкопават почвата, а влажните зони се асфалтират, за да се положи настилката на пътя, който ще пресича защитена територия.

For the climate summit to be held in Brazil, trees were cut down to build a new four-lane highway in a protected area of the Amazon rainforest. pic.twitter.com/Mslv4Fs033

Клаудио Верекете живее на около 200 метра от бъдещата магистрала. Той доскоро изкарвал прехраната си със събиране на асайски плодове от дърветата, които някога са растели на мястото.

"Всичко беше унищожено", казва той, жестикулирайки към голото поле.

„Реколтата ни е унищожена. Вече нямаме този доход, за да издържаме семейството си."

Верекете твърди, че не е получил никакво обезщетение от щатското правителство и сега разчита на спестявания. Той се тревожи, че изграждането на магистралата ще доведе до още по-мащабно обезлесяване, защото ще улесни достъпа на бизнеса до района.

„Нашият страх е, че един ден някой ще дойде и ще каже: 'Ето малко пари. Имаме нужда от тази земя, за да построим бензиностанция или склад.' И тогава ще трябва да си тръгнем. Ние сме родени и израснали тук, в общността. Къде ще отидем?"

Магистралата няма да бъде достъпна за местните жители, тъй като от двете ѝ страни ще има стени.

"За нас, които живеем край пътя, няма да има никакви ползи. Ще има ползи за камионите, които ще преминават. Но ако някой се разболее и трябва да отиде в центъра на Белем, няма да можем да използваме този път."

Пътят разделя две защитени горски зони. Учените се опасяват, че това ще фрагментира екосистемата и ще попречи на миграцията на дивите животни.

Проф. Силвия Сардиня, ветеринар и изследовател на дивата природа в университетската болница за животни, която се намира в непосредствена близост до трасето на магистралата, работи по рехабилитацията на пострадали животни, пострадали най-често от човешка дейност или сблъсъци с превозни средства.

След като животните се възстановят, екипът ѝ ги връща обратно в природата – процес, който ще стане по-труден, ако магистралата бъде изградена.

"Още от момента на обезлесяването започват загубите. Ще загубим територия, в която да пускаме животните обратно в естествената им среда", казва тя.

"Земните животни вече няма да могат да преминават от едната страна на гората към другата, което ще ограничи пространството, в което могат да живеят и да се размножават."

Бразилският президент и министърът на околната среда заявяват, че предстоящата среща на върха ще бъде историческа, защото това е "COP в Амазонка, а не COP за Амазонка".

Президентът подчертава, че конференцията ще даде възможност да се обсъдят нуждите на региона, да се покаже гората на света и да се представят усилията на федералното правителство за нейното опазване.

Но проф. Сардиня отбелязва, че докато тези дискусии ще се водят "на високо ниво, между бизнесмени и държавни служители", хората, които живеят в Амазонка, "не са чути".

Щатското правителство на Пара представи идеята за тази магистрала, известна като Avenida Liberdade, още през 2012 г., но проектът многократно беше отлаган поради екологични опасения.

Сега, в подготовка за COP30, множество инфраструктурни проекти бяха възобновени или одобрени.

Адлер Силвейра, секретар по инфраструктурата на щата, посочи тази магистрала като един от 30-те проекта, които "подготвят и модернизират" града.

🚨 Brazil's Betrayal: The Highway Tearing Through the Heart of the Amazon! 🚨 How the Brazilian government could be using your taxpayer funds to destroy the Amazon and the Earth's climate.



🌿 #SaveTheAmazon: The Brazilian government has taken a staggering $1.3 billion from… pic.twitter.com/5fwA86rmsY