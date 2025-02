Изригването на вулкана в Аляска може да е неизбежно

П ланината Спър, вулкан в Аляска, който от 10 месеца се тресе от малки земетресения, може да изригне скоро.

Вулканичната обсерватория на Аляска (AVO) заяви на 7 февруари, че изригването „най-вероятно“ ще се случи в отдушника на Кратер Пик, а не на връх Спурр.

Newsweek потърси AVO за коментар по имейл.

Защо това е от значение

Ако изригване на връх Кратер наистина се случи, то може да бъде „експлозивно“, каквито са били предишните изригвания на връх Кратер, според AVO, която заяви, че те са били „често далечни облаци от пепел и може да се очаква изпадане на пепел, ако се случи изригване“.

На пътя на изригването на планината Spurr няма да има близки градове. Въпреки това отговорният учен от AVO Мат Хейни заяви пред Геологическата служба на САЩ, че то може да наруши полетите в района.

Какво трябва да знаете

През април миналата година учените от AVO за пръв път регистрираха засилени земетресения под планината Спърр - покрит с лед и сняг вулкан, разположен в западната част на залива Кук на около 75 мили западно от Анкоридж.

This week AVO visited several Mt. Spurr monitoring stations to clear snow and ice off the solar panels, critical to keeping data available to locate earthquakes during the current unrest. Enjoy this before and after shot of the work clearing ice off station SSN on Mt. Susitna. pic.twitter.com/CREUw7bK0X