Израелски удари в Ливан: Двама убити и седем ранени при атаки

Засега израелската армия не е коментирала съобщенията за тези атаки

8 ноември 2025, 15:39
Израелски удари в Ливан: Двама убити и седем ранени при атаки
Източник: БТА / АП

Н ай-малко двама души бяха убити и седем бяха ранени днес при израелски удари в Ливан, предадоха ДПА и ливанската новинарска агенция ННА.

През последните дни Израел засили атаките си, които по думите му са насочени срещу свързаната с Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула", коментира ДПА.

Израелската армия днес нанесе удар по превозно средство в югоизточната част на Ливан, като при атаката бяха убити двама братя, съобщи ННА. По-рано през деня израелски дрон порази превозно средство и в района на болница в южния град Бинт Джбеил. При удара пострадаха най-малко седем души, заяви ливанското министерство на отбраната. 

Засега израелската армия не е коментирала съобщенията за тези атаки.

Израел в четвъртък заяви, че е предприел серия от въздушни удари срещу военни обекти "Хизбула" в Южен Ливан. Напрежението между Израел и ливанската групировка в последно време ескалира въпреки крехкото примирие, което двете страни сключиха в края на миналата година. Израел настоява за пълното разоръжаване на "Хизбула", като това искане е подкрепяно и от САЩ. Спирането на огъня е в сила от миналия ноември, след като израелската армия и ливанската шиитска групировка се сражаваха в продължение на месеци. Израел обаче обвинява "Хизбула", че се е превъоръжила и че е продължила почти всеки ден да нанася удари.

Източник: Николай Велев/БТА    
Израелски удари Ливан Хизбула Израел Жертви и ранени Примирие Военни действия
