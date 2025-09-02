Свят

Израел започна мобилизация за офанзивата в град Газа

Според последната информация на властите в Газа от началото на войната са загинали 63 557 палестинци

2 септември 2025, 19:08
Израел започна мобилизация за офанзивата в град Газа
Източник: AP/БТА

И зраел даде днес ход на мобилизацията на десетки хиляди военнослужещи от резерва в рамките на плана си за разширяване на офанзивата в град Газа, предаде "Асошиейтед прес", отбелязвайки, че тези действия срещат опозиция в страната и осъждане от международната общност. 

Началото на септемврийската кампания с призовки, обявена миналия месец, идва в момент, в който сухопътните войски и военновъздушните сили на Израел напредват, преследвайки все повече цели в северната и в централната част на ивицата Газа. Нанасят се удари по райони в "Зейтун" и "Шуджая" - квартали в югозападната част на град Газа, в които силите на Израел многократно нахлуваха по време на войната, започнала на 7 октомври 2023 г.

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Обликът на "Зейтун" - някога най-големият квартал на град Газа, с пазари, училища и болници - се промени през последните месеци, като улиците опустяха, а сгради бяха превърнати в развалини, посочва АП, като допълва, че израелската армия вече определя това място като "опасна военна зона".

Според Израел град Газа е политическият и военен бастион на радикалната палестинска групировка "Хамас", като все още разполага с обширна мрежа от подземни тунели независимо от многобройните израелски акции там.

Поне 60 000 израелски резервисти ще бъдат поетапно призовани, обяви миналия месец армията. В същото време ще бъде удължен срокът на службата на още 20 000 войници от резерва. В Израел, чието население е под 10 милиона души, повечето евреи задължително отбиват военна служба, като остават зачислени в резерва поне още 10 години, обръща внимание АП.

Критиките в Израел срещу войната в ивицата Газа обаче нарастват и редица организации призовават резервистите да не се отзовават на призовките. Съответно не е ясно колко души ще се явят в настоящата кампания, посочва "Асошиейтед прес".

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

От друга страна в град Газа нарастват смъртните случаи от недохранване - според здравното министерство на "Хамас" за миналия месец те са 185, най-много от месеци насам.

Според последната информация на властите в Газа от началото на войната са загинали 63 557 палестинци, а ранените са 160 660 души. Тези данни не могат да бъдат потвърдени по независим път.

Конфликтът започна с безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия, при което по данни на Израел бяха убити около 1200 души, а 251 души бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа, припомня АП.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Израел Газа
