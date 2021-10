Изписаха Бил Клинтън от болницата (СНИМКИ)

Б ившият президент на САЩ Бил Клинтън, който беше хоспитализиран с инфекция, беше изписан от болницата днес. Това съобщи неговият представител Анхел Уреня, като се позова на ръководството на медицинския център.

"Бившият президент Клинтън беше изписан днес от медицинския център UC Irvine. Температурата и броят на белите му кръвни телца се нормализираха и той ще се върне в дома си в Ню Йорк, където ще завърши курса на лечение с антибиотици", цитира Уреня съобщението на лекарите в Twitter. Според изявлението медиците "ще продължат да наблюдават възстановяването му".

