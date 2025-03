Измама с уиски: Жена с терминален рак загуби спестяванията си

И нвеститори са били измамени с милиони паунда чрез инвестиционна схема с бъчви уиски, разкри разследване на BBC.

Стотици хора са били подведени да вложат своите спестявания и пенсии в бъчви, които са били или силно надценени, или въобще не са съществували. В някои случаи отделни бъчви са били препродавани многократно на различни инвеститори.

Сред измамените е жена с терминален рак, която е инвестирала 76 000 паунда, както и друга жена, която е похарчила над 100 000 паунда за бъчви, чиято реална стойност според експерти е била само малка част от платената сума.

BBC разкри, че полицията разследва три компании за шотландско уиски по подозрения за измама, като инвестициите достигат милиони.

Популярността на този пазар нарасна рязко през последните години, подхранвана от твърдения за огромна възвръщаемост от редки уискита.

Инвеститорите закупуват бъчви с уиски в момента на тяхното производство, с надеждата, че стойността им ще се увеличи с времето, докато течността отлежава.

Отнема три години, за да може дестилатът да се превърне в шотландско уиски, а инвеститорите често са насърчавани да държат бъчвите си поне 10 години или повече, за да максимизират печалбите си.

На пазара действат много законни търговци, но липсата на регулация е позволила на измамници да го експлоатират. Те използват подвеждащи твърдения и дори откровени лъжи, за да привлекат нищо неподозиращи инвеститори.

Липсата на централен регулаторен орган, който да следи собствеността върху бъчвите, прави проверката на тези инвестиции изключително трудна.

В резултат на това много инвеститори се оказват заплетени в сложни правни спорове или остават с активи, чиято стойност е далеч под това, което са очаквали.

Алисън Кокс от Монтроуз инвестира 103 000 паунда в компания, наречена Cask Whisky Ltd, управлявана от човек, представящ се като Крейг Арч.

Първоначално тя закупила една бъчва уиски за 3000 паунда и всичко изглеждало напълно легитимно.

Кокс получила сертификати, а компанията предоставила онлайн портал, чрез който тя можела да следи своята инвестиция. На хартия портфолиото ѝ изглеждало все по-обещаващо.

Убедена от обещаната възвръщаемост, която започвала от 12% и се очаквало да достигне 50% с времето, тя решила да инвестира още повече.

Закупила още три бъчви на обща стойност 100 000 паунда.

Но проблемите започнали, когато тя съобщила на компанията, че иска да продаде своите бъчви.

„Изведнъж вече не искаха да говорят с мен. Избягваха обажданията ми. Бях в паника“, разказва тя.

„Реших да разследвам сама своите бъчви. На сертификатите ми беше отбелязано къде се намират. Но когато се свързах с тези складове, тях просто ги нямаше.“

Независими оценители на уиски ѝ съобщили, че е платила пет пъти повече от реалната стойност на бъчвите си.

Тя успяла да проследи три от четирите бъчви в складовете, но нито една не била на нейно име. Една от тях дори била препродадена на друг купувач.

Най-скъпата бъчва, за която платила 49 500 паунда, въобще не съществувала.

Алисън Кокс е сред 200-те души, които са инвестирали в Cask Whisky Ltd и се опитват да разберат дали реално притежават своите бъчви.

BBC разкри, че Крейг Арч – главният изпълнителен директор на компанията – всъщност е Крейг Брукс, дисквалифициран директор и осъден измамник.

През 2019 г. Брукс и брат му били осъдени за измама на стойност 6,2 милиона паунда, при която 350 жертви били подмамени да инвестират във въглеродни кредити и „редки земни метали“.

Отделът за тежки и организирани престъпления на полицията на Лондонското сити сега разследва уиски компанията на Брукс.

BBC също разкри, че Брукс управлява още една компания за уиски – Cask Spirits Global Ltd – под фалшивото име Крейг Хътчинс.

Като дисквалифициран директор, той няма право да управлява или контролира компания. Въпреки това, използвайки името Хътчинс, Брукс казал на репортер под прикритие, че именно той взема ключовите решения и се занимава с финансите.

Когато бил конфронтиран, Брукс признал, че истинското му име не е Хътчинс, но настоявал, че всички бъчви, които продава, реално съществуват. Той отрекъл да е заявявал, че ръководи компанията.

Друга компания – Whisky Scotland – също оставила след себе си множество разочаровани инвеститори.

Сред тях е Джей Еванс, служителка на NHS, която през 2021 г. била диагностицирана с терминален рак. Тя продала дома си в Брайтън, за да осигури финансова стабилност на близките си, и инвестирала 76 000 паунда в Whisky Scotland, след като ѝ било обещано огромно възнаграждение.

Но две от бъчвите, за които платила, не съществували, а останалите били продадени на цена далеч над реалната им стойност. Сега ѝ е казано, че ще са ѝ нужни 25 години, за да възстанови вложените средства.

Компанията и нейните директори изчезнали. Офисът им в Глазгоу се оказал просто наето пространство, а на репортер на BBC било съобщено, че никога не са били там.

„Те направиха и без това трудния ми живот още по-тежък. Но хора като тях не се интересуват от това“, казва Еванс.

Други инвеститори, като Джеф Оуенс от Рексъм, също се опитват да проследят своите бъчви и инвестиции. Оуенс казва, че няма да се откаже, докато не разбере какво се е случило с парите му.

„Никой няма да ме измами и да се измъкне безнаказано. Ще събера всички, които са били измамени, и ще се борим за справедливост“, заявява той.

BBC потърси коментар от директорите на Whisky Scotland, но не получи отговор.