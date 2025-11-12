Свят

Китайска "криптокралица" е осъдена за измама с Bitcoin за милиарди долари

"Криптокралицата" е искала „ да стане монарх на Либерланд, самопровъзгласена държава, състояща се от ивица земя между Хърватия и Сърбия“

12 ноември 2025, 11:36
Китайска "криптокралица" е осъдена за измама с Bitcoin за милиарди долари
Източник: iStock

К итайка си спечели прозвището "криптокралица", след като беше хваната с 6,6 милиарда долара в биткойни, които е получила чрез измама и кражба. 

47-годишната Жимин Циен беше осъдена от британски съд във вторник, 11 ноември, на повече от 11 години затвор за измамата на над 128 000 души в Китай чрез Ponzi схема, предаде CNN

Полицията съобщи, че разследването срещу Циен доведе до изземването на устройства, съдържащи 61 000 биткойна – най-голямото изземване на криптовалута във Великобритания.

Циен беше арестувана през април 2024 г. след години на укриване от властите и „екстравагантен“ начин на живот в Европа, където отсядаше в луксозни хотели из целия континент и купуваше скъпи бижута и часовници, съобщиха прокурорите.

Според полицията тя ръководеше пирамидална схема, която привлече над 128 000 души да инвестират в бизнеса ѝ между 2014 и 2017 г., включително много, които вложиха спестяванията си и пенсиите си. Властите заявиха, че тя е съхранявала незаконно придобитите средства в биткойн активи.

Когато привлякла вниманието на китайските власти, Циен избягала във Великобритания под фалшива самоличност. Веднъж в Лондон, според полицията, тя наела „пищна“ къща за над 17 000 паунда (23 000 долара) на месец и се опитала, но не успяла да купи имоти за милиони паунда в опит да конвертира биткойните.

Разследващите открили бележки, написани от Циен, в които документирала амбициите си – включително „намерението ѝ да стане монарх на Либерланд, самопровъзгласена държава, състояща се от ивица земя между Хърватия и Сърбия“.

Те заявиха, че други бележки показвали, че Циен подробно описвала надеждите си да „се срещне с херцог и кралски особи“.

Съдия Сали-Ан Хейлс каза, че Циен е била архитект на престъпленията от началото до края.

Вашият мотив беше чиста алчност. Напуснахте Китай без да се замислите за хората, чиито инвестиции бяхте откраднали и се наслаждавахте за известно време на пищен начин на живот. Лъгахте и интригантствахте, през цялото време стремейки се да се облагодетелствате сама“, каза Хейлс.

Бизнесдамата, която се призна за виновна по обвинения в пране на пари и прехвърляне и притежание на престъпно имущество, беше осъдена във вторник на 11 години и осем месеца в Кралския съд Саутуарк.

Тя беше осъдена заедно с нейния съучастник Сенг Хок Линг, 47-годишен малайзиец, обвинен в това, че е помогнал на Циен да прехвърля и пере криптовалутата. Линг беше осъден в същия съд на четири години и единадесет месеца, след като се призна за виновен по едно обвинение в прехвърляне на престъпно имущество.

Източник: CNN    
Криптокралица Жимин Циен Биткойн измама Понци схема Пране на пари Финансова измама Великобритания Китай Затвор Изземване на криптовалута
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

