Историята, която развълнува Италия

Б ивш американски войник, който днес е на 96 години, успя да сбъдне мечтата си и да открие три италиански деца, които едва не убил по време на Втората световна война при военна операция в Италия.

76 години след събитията, разиграли се през 1944 г., в планинското селце Монтеренцио, Мартин Адлър, който сега живее във Флорида, успял да говори по телефона с Бруно, Мафалда и Джулиана Налди, които по онова време били респективно на 7, 6 и 3 години. Разговорът се осъществил с помощта на италианеца Матео Инчерти, запален по събитията от Втората световна война, публикувал няколко книги, разказващи за подобни срещи.

Той качил в сайт на бивши военнослужещи съобщение за издирване и снимка, на която се виждал американският войник и три италиански деца и казал, че американецът иска да се свърже с тях. Тримата италианци, сега съответно на 83, 82 и 79 години, се отзовали на следващия ден, след като съобщението за издирване и тяхната снимка били препечатани в италиански вестници.

През есента на 1944 г. Мартин Адлър и Джон Бронски влезли в къща в току що освободеното от нацистите Монтеренцио и там се натъкнали на голям плетен кош, от който се чували странни звуци. Те били готови да стрелят по него, защото мислели, че вътре може да се крият германци. Тогава намиращата се в къщата жена панически се развикала: "Не стреляйте! Деца" и тримата малчугани излезли от коша, в който се криели. Мартин Адлър решил да увековечи момента, като се снима с децата, но преди това майката настояла да ги облече официално.

При новата виртуална среща Адлер каза, че би искал да живее до 100 години, за да може отново да отиде в Италия и да се срещне с Бруно, Мафалда и Джулиана, когато пандемията приключи. „Всички го наричат ​​коледно чудо“, каза Инчерти. „Маартин Адлер каза, че това е най-хубавото нещо, което му се е случвало. След войната той е получил бронзов медал за спасяване на ранени, но също е видял как много хора умират. "

Историята за войника, сбъднал мечтата си да говори с децата, които едва не убил, развълнува цяла Италия.

Italy — US Army Private Martin Adler (96) has found the 3 kids who survived WW2 (also) thanks to his sang froid.

