Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Б ългарският външен министър Надежда Нейнски увери Украйна в подкрепа за членството ѝ в Европейския съюз и готовност за сътрудничество в енергийния сектор.

Тя заяви това на съвместна пресконференция с украинския външен министър Андрей Сибега в Киев, съобщава „Укринформ“.

„Знаем и видяхме как демонстрирахте такъв героизъм и такава сила, които вдъхват уважение у всички нас. Тук сме, за да ви благодарим за това, което сте направили, и да кажем, че ви подкрепяме и се застъпваме за това Украйна да стане член на ЕС възможно най-скоро, защото Украйна принадлежи на Европа както географски, така и по отношение на историята, традициите и манталитета на своя народ“, каза Нейнски.

Тя подчерта, че България помни времената на комунизма и „знае, че този враг е невидим и се опитва да оспори нашата демокрация“.

„Вашата помощ в борбата с дезинформацията и хибридните атаки е много добре дошла. Този опит ще бъде важен, тъй като преди две седмици създадохме малко звено за борба с дезинформацията и хибридните атаки, но все още сме начинаещи в тази област“, ​​отбеляза Нейнски.

По думите ѝ, когато България е кандидатствала за членство в ЕС и НАТО, Русия я е изнудвала и се е опитвала да предотврати промяна в геополитическата ориентация, като е отменила или намалила доставките на газ и петрол. Затова България, според Нейнски, разбира историята на Украйна и е готова да ѝ помогне в енергийния сектор. 

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Асоциацията за граждански права в Израел подаде петиция до Върховния съд на страната, изисквайки отмяна на закона

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Шмигал отбеляза, че Украйна вече има успешен опит в сътрудничеството с „Уестигхаус“

Иран възстанови електроснабдяването в Техеран

Това става след атаки срещу енергийната инфраструктура

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

Финландия издигна изтребител Ф-18

Хиперреалистичните кукли: Терапия за милиони или странно хоби?

Отвъд стряскащия им вид, „reborn“ бебетата се превръщат в глобална индустрия за 630 милиона долара, помагайки при деменция, загуба и психични травми

Историята зад тайните вокали на Памела Андерсън в „Loverboy“ на Марая Кери

Памела Андерсън е тайната беквокалистка в хита „Loverboy“ на Марая Кери от 2001 г. Песента бележи труден период за певицата заради скандал със семпъл, използван от Джей Ло, и намесата на бившия ѝ съпруг Томи Мотола, но днес Марая я обожава

Момиче на 4 години почина в болница в Добрич

Родителите обвиняват лекари

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

Според партията Иван Анчев трябвало да напусне управлението на НПО до 19 март

Спортният министър смени ръководството на Тотализатора

След вписването на новите членове на управителните органи, всички дължими плащания следва да бъдат извършени своевременно и в пълно съответствие със законовите изисквания

Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

Регулираната цена на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

Днес се провежда световната купа по художествена гимнастика в София

Франция поряза амбициите на Северна Македония за промяна на договорите

Европейският компромис е европейски документ, а не двустранен македоно-български документ

Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

От риалити шоу до историята на Оскарите: ирландката Джеси Бъкли покори критиците и Холивуд с феноменалната си роля в „Хамнет“, доказвайки, че истинският талант няма граници

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Багаи: Подложени сме на военна агресия

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

Съдът наложи да бъде изготвена нова експертиза

„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

Ванеса Тръмп постави ултиматум на Тайгър Уудс да се вземе в ръце след новия му шокиращ арест за шофиране във Флорида. Голфърът е съкрушен и засрамен, а половинката му отказва официален коментар

