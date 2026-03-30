Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Б ългарският външен министър Надежда Нейнски увери Украйна в подкрепа за членството ѝ в Европейския съюз и готовност за сътрудничество в енергийния сектор.

Тя заяви това на съвместна пресконференция с украинския външен министър Андрей Сибега в Киев, съобщава „Укринформ“.

„Знаем и видяхме как демонстрирахте такъв героизъм и такава сила, които вдъхват уважение у всички нас. Тук сме, за да ви благодарим за това, което сте направили, и да кажем, че ви подкрепяме и се застъпваме за това Украйна да стане член на ЕС възможно най-скоро, защото Украйна принадлежи на Европа както географски, така и по отношение на историята, традициите и манталитета на своя народ“, каза Нейнски.

Тя подчерта, че България помни времената на комунизма и „знае, че този враг е невидим и се опитва да оспори нашата демокрация“.

„Вашата помощ в борбата с дезинформацията и хибридните атаки е много добре дошла. Този опит ще бъде важен, тъй като преди две седмици създадохме малко звено за борба с дезинформацията и хибридните атаки, но все още сме начинаещи в тази област“, ​​отбеляза Нейнски.

По думите ѝ, когато България е кандидатствала за членство в ЕС и НАТО, Русия я е изнудвала и се е опитвала да предотврати промяна в геополитическата ориентация, като е отменила или намалила доставките на газ и петрол. Затова България, според Нейнски, разбира историята на Украйна и е готова да ѝ помогне в енергийния сектор.