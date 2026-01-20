България

Пребиха човек от "Величие": Ще те убием. Да го удавим в канала!

Сигналът е за нападение, при което пострадалият е пребит с дървени пръти

20 януари 2026, 20:30
Пребиха човек от "Величие": Ще те убием. Да го удавим в канала!
Източник: БТА

„Величие“ изпрати сигнал до Районната прокуратура в Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в Благоевград, главния прокурор, министъра на вътрешните работи в оставка и председателя на Народното събрание във връзка с извършено посегателство спрямо инж. Станислав Жулев – член и официален координатор на партията за Гоце Делчев. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Лидерът на "Величие": Заплашиха ме с убийство във Facebook

Сигналът е за нападение, при което пострадалият е пребит с дървени пръти, отправени са му преки смъртни заплахи и има данни за опит за тежко престъпление срещу личността, се посочва в съобщението. По време на побоя нападателите са отправили реплики: „Ще те убием“, както и намерение за довършване на деянието: „Да го удавим в канала!“, а след това заплаха за последващо посегателство: „Ние знаем къде живееш. Знаем какво можем да ти направим“.

От партията допълниха, че случаят има и ясно изразен институционален и политически контекст, който изисква самостоятелна проверка.

Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста

Партията настоява за незабавни процесуално-следствени действия, установяване и привличане към наказателна отговорност на извършителите и всички възможни съучастници, както и за предприемане на спешни мерки за защита на пострадалия и неговото семейство, се посочва в съобщението.

Източник: БТА    
Величие Нападение Станислав Жулев
Последвайте ни
Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Тръмп показа как превзема Гренландия

Тръмп показа как превзема Гренландия

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

pariteni.bg
10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 14 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 13 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 13 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сирия обяви примирие с кюрдите

Сирия обяви примирие с кюрдите

Свят Преди 1 час

Кюрдите: Няма да предприемаме никакви военни действия, ако нашите сили не бъдат атакувани

Украйна иска 700 милиарда долара за армията си

Украйна иска 700 милиарда долара за армията си

Свят Преди 2 часа

Сумата се отнася до разходи за отбрана, които не са предвидени в украинския бюджет

Задържаните за обира на инкасо в Ихтиман остават в ареста

Задържаните за обира на инкасо в Ихтиман остават в ареста

България Преди 4 часа

Според държавното обвинение събраните по делото доказателства са достатъчни

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Любопитно Преди 4 часа

По време на фотосесия за Златния си юбилей Елизабет II шеговито признава пред фотографа, че не харесва ръцете си – малка лична несигурност, която разкрива човешката страна зад кралския образ

ЦИК заличи четири партии от "БСП - Обединена левица"

ЦИК заличи четири партии от "БСП - Обединена левица"

България Преди 4 часа

Решението подлежи на обжалване

Нана Гладуиш е диагностицирана за трети път с рак

Нана Гладуиш е диагностицирана за трети път с рак

България Преди 4 часа

Тя уточни, че диагнозата е поставена навреме и според лекарите всичко е под контрол

Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си

Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си

Любопитно Преди 4 часа

Дейвид Бекъм демонстративно запази мълчание пред медиите в Давос, след като синът му Бруклин публично обвини него и Виктория Бекъм в контролиращо поведение, опити да разрушат брака му с Никола Пелц и години на емоционално напрежение

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

Свят Преди 4 часа

Апелът на френския президент разкрива по-дълбок подтекст за състоянието на геополитическия ред

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Любопитно Преди 5 часа

Ето нейната история, включително и теорията, че тя е била мистериозният „Агент 355“ – неизвестна жена шпионин, за която се смята, че е помогнала да се промени ходът на Войната за независимост

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

Свят Преди 5 часа

ТАСС прогнозира коалиционно правителство с премиер Румен Радев

Еманюел Макрон

Защо Макрон разсмя лидерите в Давос? Речта му за „новия свят“

Свят Преди 5 часа

<p>Тръмп е Т-рекс, а &quot;жалките&quot;&nbsp;лидери трябва да му се противопоставят</p>

Тръмп е Тиранозавър рекс, а "жалките" лидери трябва да му се противопоставят, гневи се губернаторът на Калифорния

Свят Преди 5 часа

Водещият демократ атакува политиците, които се прекланят пред Тръмп: Или се сдушваш с него, или той те поглъща

МЗ с актуална информация за грипа у нас

МЗ с актуална информация за грипа у нас

България Преди 5 часа

Данните на Националната здравноинформационна система (НЗИС) за изминалата седмица (12-18 януари) показват, че 121 254 лица в страната са прегледани по повод грип и остри респираторни заболявания. Хоспитализирани са 4 194 лица

„Последно лято“ – премиерен сериал по DIEMA FAMILY

„Последно лято“ – премиерен сериал по DIEMA FAMILY

Любопитно Преди 5 часа

Новата турска поредица ще се излъчва всеки делничен ден от 20:00 ч.

<p>1 година шоу в Овалния кабинет:&nbsp;Кадрите, които шокираха света</p>

1 година шоу в Овалния кабинет: Как втория мандат на Тръмп преобърна дипломацията с краката нагоре

Свят Преди 5 часа

Президентът често използва това историческо пространство, за да подписва укази или да приема световни лидери, смесвайки сериозни външнополитически теми с неочаквани детайли

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

България Преди 6 часа

Само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност спрямо нас самите

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Мона разказва мечтите си в църквата, в която е кръстена

Edna.bg

Рая Пеева с любовно обяснение към Бахаров

Edna.bg

Национал на България пред трансфер в Германия

Gong.bg

Официално: Ботев Пловдив продаде халф в Полша

Gong.bg

Опонент или съюзник: Коментарът на партиите ден след оставката на Радев

Nova.bg

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката на Радев за няколко дни

Nova.bg