Инфлуенсърка грабна бебе вомбат – сега може да загуби визата си

А мериканска инфлуенсърка, която сподели видео, в което грабва бебе вомбат от майка му, е разследвана за евентуално нарушение на австралийската си виза, предаде The Guardian.

Кадрите dsопределени като "безчувствени" от RSPCA (Кралското дружество за предотвратяване на жестокостта към животните) и "доста ужасяващи" от министъра на външните работи Пени Уонг.

Immigration officials are reviewing the visa of an American influencer who posted a video of herself snatching a baby wombat away from its mother. https://t.co/bppYsrCSse

Във видеото базираната в Монтана инфлуенсърка Сам Джоунс, която грабва малкия вомбат през нощта, докато той се разхожда с майка си.

„Нямам търпение да видя гърба на този индивид“, заяви министърът на вътрешните работи Тони Бърк в изявление в четвъртък по повод видеото.

Бърк уточни, че Министерството на вътрешните работи „разглежда условията на визата на Джоунс“, за да установи „дали имиграционният закон е бил нарушен“.

“Като се има предвид нивото на критика, което ще получи, ако тя някога кандидатства за виза отново, ще се изненадам, ако дори се опита”, добави той.

Инцидентът, предизвикал обществено възмущение

Във видеото Джоунс е заснета как тича по пътя към паркирано превозно средство, докато стиска малкото животно.

"As a wildlife rescuer specialising in wombats I can tell you... that this is an absolutely terrifying experience for mum and joey". READ: https://t.co/eW6K5T0QRU pic.twitter.com/M4rm3QjzSd