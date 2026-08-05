Инфантино предложил финала на Световното на Мароко за подкрепа

П резидентът на ФИФА Джани Инфантино се опитва да спаси позицията си, като търси официална подкрепа от Мароко, пише "Таймс".

Това става на фона на нарастващ натиск, след като УЕФА призова за бойкот на турнирите на ФИФА заради проваления план на Инфантино за привличане на частни инвестиции в Световното първенство.

Футболният свят скочи срещу Джани Инфантино

Инфантино е загубил подкрепата на няколко футболни асоциации, включително английската и уелската, а досега дори на тази на Саудитска Арабия – негов основен съюзник в миналото.

Той е наредил спешна среща на ключови служители в Мароко тази седмица, за да спаси управлението си, като според източниците на "Таймс" е обещал финала на Мондиал 2030 да се играе на новия стадион "Хасан II" в Казабланка (115 000 места).

Това обаче е в противоречие с испанската позиция, чийто футболен шеф Рафаел Лузан твърдо настоява финалът да бъде в Испания.

Изборите за президент на ФИФА са през март 2027 г. и срещата ще се проведе в Мароко, като Инфантино се кандидатира за четвърти мандат.

Обрат: Джани Инфантино се отказа от продажбата на Световното първенство

В предните дни планът му за продажба на до 20% от акциите на Световното първенство на частни инвеститори беше отхвърлен, критикуван като заплаха за нестопанския модел на ФИФА.

Служители на организацията определиха схемата като "непрозрачна" и водена еднолично от Инфантино. В резултат нарастват призивите за оставката му, включително от бивши звезди като Луиш Фиго.