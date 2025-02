Индийски лекари премахват "паразитния" близнак на тийнейджър

Л екари в индийската столица Делхи извършиха животопроменяща операция на 17-годишно момче, отстранявайки „паразитния“ му близнак, прикрепен към корема му. Паразитният близнак е недоразвит сиамски близнак, който изцяло разчита на гостоприемника си за оцеляване. Такива случаи са изключително редки, като на 100 000 раждания се среща по-малко от един.

Тийнейджърът, който е имал напълно оформен допълнителен чифт крайници и таз, поддържан от гръдна артерия, премина през двучасова операция в болница Aiims в Делхи. Д-р Асури Кришна, ръководител на екипа специалисти, обясни, че операцията е била изключително трудна, предвид възрастта на пациента.

„Документирани са само около 40-50 случая на паразитни близнаци в световната медицинска литература, и тези операции обикновено са извършвани при деца“, каза д-р Кришна пред BBC.

Тъй като медицинската литература за подобни случаи е оскъдна, екипът се е доверил на своята интуиция и знания, за да успее в операцията. Паразитните близнаци се образуват, когато един плод се развива частично, прикрепен към друг.

В този случай тийнейджърът е имал два напълно развити крака, задни части и външни гениталии, тежащи почти 15 кг, които стърчаха от корема му.

Интересно е, че паразитните крайници могат да усещат болка, докосване и промени в температурата. Лекарите използвали скенери, за да установят колко силно са свързани паразитният близнак и пациентът.

