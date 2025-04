Инцидент в лунапарк прати 13-годишно момче в болница с три счупвания

А тракцион в увеселителен парк причини множество фрактури на 13-годишно момче, след като го изхвърли от седалката, предаде Daily Mail .

Тийнейджърът е бил пътник на атракциона Pendulum 360, когато се разиграва кошмарният инцидент.

Любителите на силни усещания са се забавили на върха, оставяйки посетителите да висят с главата надолу, както е предвидено от дизайна на съоръжението.

Но в момента, в който гондолата започва да се спуска към земята, момчето очевидно се е плъзнало от седалката си и се вижда как се държи с всички сили за метална пръчка, докато атракционът продължава да се върти.

Terrifying moment 13-year-old is thrown from ride at theme park and swung around as he frantically tries to hold on https://t.co/cOSiVgwAvf