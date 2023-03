"Нещастен инцидент": Китайски въоръжен дрон е свален в Украйна

У краински войници твърдят, че през уикенда са свалили въоръжен дрон, произведен в Китай, на тяхна територия с автоматично оръжие, пише CNN. Това е Mugin-5, търговски дрон, дело на китайски производител, базиран в пристанищния град Ксиамен, на източното крайбрежие на Китай.

Някои технологични блогъри казват, че са известни като „дронове на Alibaba“, тъй като са били достъпни за продажба на цени до 15 000 долара на уебсайтовете на китайския пазар.

Mugin Limited потвърди пред CNN, че това е техен апарат, като го нарече "нещастен инцидент".

Това е поредният пример за използване на цивилен дрон, който е модернизиран и въоръжен, което е знак за бързо променящите се модели за водене на война.

⚡️BREAKING: A Chinese-made drone, retrofitted and weaponized, was shot down in eastern Ukraine. - CNN



These drones can be purchased on Alibaba and delivered in just a few weeks. https://t.co/La63VGCNjc pic.twitter.com/qh1VsDewKc