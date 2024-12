Моделът Дейл Хадън загина при изтичане на въглероден оксид

А ктрисата и модел Дейл Хадън е починала, а друг човек е бил хоспитализиран поради изтичане на въглероден оксид в дома и в Пенсилвания, съобщиха властите.

През 70-те години на миналия век Хадън е работила като модел за популярни козметични марки. Тя се е появявала на кориците на списания Sports Illustrated и Vogue Paris.

От полицията съобщиха, че са получили обаждане в 06:31 ч. местно време (01:31 ч. по Гринуич) в петък, в което се съобщава, че 76-годишен мъж е изпаднал в безсъзнание на първия етаж на самостоятелна сграда в къща в окръг Бъкс.

В спалнята на втория етаж е намерена мъртва 76-годишна жена, по-късно идентифицирана като Хадън.

Мъжът - за когото полицията описва, че е в критично състояние в болница в Ню Джърси - е идентифициран като Уолтър Дж. Блюкас, чийто син е женен за дъщерята на Хадън.

По данни на CBS News жилището е собственост на дъщерята на Хадън, бившата журналистка Райън Хадън.

Предварителното разследване е установило, че неизправна изпускателна тръба на отоплителната система на сградата е причинила теча, съобщиха от полицията.

От полицията допълват, че високите нива на въглероден оксид в имота са повлияли на служителите на спешна помощ, като двама медици са били хоспитализирани, а на един полицай е оказана помощ на място.

Дейл Хадън е родена и израснала в Квебек, Канада, и започва кариерата си като балерина.

