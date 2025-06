Рекорден спад: Все по-малко деца се раждат в Япония

Б орбата на Япония да насърчи семействата да имат повече деца доби още по-голяма спешност, след като нови данни показаха, че годишният брой на ражданията е паднал под 700 000 за първи път, откакто се води статистика – повече от век, пише The Guardian .

Според официални правителствени данни, публикувани тази седмица, броят на ражданията в страната през 2024 г. е достигнал 686 061 – спад от 5,7% спрямо предходната година и най-ниското равнище, откакто се води статистика от 1899 г. Данните не включват децата, родени от чуждестранни граждани.

Показателят за раждаемост – средният брой деца, които една жена има през живота си – също е спаднал до рекордно ниските 1,15, спрямо 1,20 през 2023 г., съобщи здравното министерство. Това е далеч под нивото от 2,1, необходимо за поддържане на стабилна численост на населението. Министерството добави, че през 2024 г. са регистрирани 1,6 милиона смъртни случая – с 1,9% повече спрямо предходната година.

Броят на ражданията и равнището на раждаемостта намаляват за девета поредна година, въпреки че броят на браковете е отбелязал лек ръст през миналата година – две години след като за първи път спадна под половин милион.

Броят на сключените бракове – ключов фактор, който влияе върху раждаемостта в страна, където сравнително малко деца се раждат извънбрачни – се е увеличил за първи път от две години насам, достигайки 485 063, или с 10 322 повече спрямо предходната година. Въпреки това низходящата тенденция, започнала през 70-те години, остава непроменена.

Очаква се населението на света да намалее драстично, вижте кога

Раждаемостта в Япония спада от 1973 г. насам – годината на втория бейби бум. През 2016 г. броят на ражданията пада под 1 милион, а през 2022 г. – под 800 000. Данните от миналата година представляват около една четвърт от историческия връх от 2,7 милиона раждания, отчетен през 1949 г.

Последните данни представляват тревожен сигнал за управляващите, след като броят на ражданията е достигнал диапазона от 680 000 цели 15 години по-рано от прогнозираното от Националния институт за демографски и социалноосигурителни изследвания, съобщава агенция Kyodo.

Ако сегашните тенденции се запазят, населението на Япония, което сега наброява около 124 милиона души, се очаква да намалее до 87 милиона до 2070 г., като 40% от жителите тогава ще бъдат на 65 или повече години.

Намаляващото и застаряващо население може да има сериозни последици за икономиката и националната сигурност, особено в момент, когато страната се стреми да засили военния си капацитет, за да се противопостави на потенциални заплахи от страна на Китай и Северна Корея.

Japan's population is shrinking at a record pace with births falling below 700,000 last year, 14 years earlier than government projections had anticipated. pic.twitter.com/iXMY1nq4qP