Япония издаде предупреждение за „мегаземетресение“ с 300 000 жертви

С поред нова правителствена оценка, „мегаземетресение“ и последвалото го цунами могат да причинят смъртта на 298 000 души в Япония и щети на стойност до 2 трилиона долара.

Актуализираните цифри преразглеждат оценката от 2014 г., в която се оценяваше потенциалното въздействие на мощно земетресение по протежение на коритото Нанкай - 800-километров подводен провлак, простиращ се от Шизуока, западно от Токио, до южния край на Кюшу.

В този провлак тектонската плоча на Филипинско море постепенно се подгъва под континенталната плоча, върху която лежи Япония. С течение на времето плочите се блокират, натрупвайки енергия, която в крайна сметка се освобождава под формата на силни земетресения.

Според работната група за управление на бедствията към кабинета на министрите до 215 000 души могат да загинат при цунами, 73 000 - при срутване на сгради, а 9 000 - при пожари. Въпреки това новата прогноза е по-ниска от оценката от 2014 г., която предвиждаше до 323 000 смъртни случая.

„Мегаземетресение“ е изключително мощно земетресение, обикновено с магнитуд 8 или повече, което може да причини широкомащабни разрушения и да предизвика цунами.

"Мегаземетресения" в котловината Нанкай

През последните 1400 години "мегаземетресенията" в котловината Нанкай са се случвали на всеки 100-200 години, като последното е било през 1946 г. Въпреки че земетресенията остават изключително трудни за прогнозиране, през януари правителствена комисия съобщи за леко увеличение на вероятността за мегаземетресение през следващите 30 години, която сега се оценява на 75-82%.

