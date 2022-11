Яйца полетяха към крал Чарлз Трети и съпругата му Камила (ВИДЕО)

Б ританската полицията задържа мъж, който замерил с яйца британския крал Чарлз Трети и съпругата му, кралица Камила, по време на техен ангажимент в Северна Англия, предаде Ройтерс, като се позова на очевидец, предаде БТА.

A man has been detained after appearing to throw eggs at King Charles pic.twitter.com/f4A5UjKVF7 https://t.co/GZ8NfolrbV