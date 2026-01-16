Ядрена заплаха към Европа - близък до Путин говори за пълно унищожение

С ъюзник на руския президент Владимир Путин предупреди, че Русия би използвала ядрено оръжие срещу Европа, ако някога се окаже близо до поражение, съобщава Newsweek.

Сергей Караганов, почетен председател на водещия московски външнополитически мозъчен тръст – Съвета по външна и отбранителна политика, отправи заплахата по време на интервю за Тъкър Карлсън в сряда.

„Какво означава поражение за Русия? Ако Русия някога се доближи до поражение, това би означавало, че Русия ще използва ядрено оръжие и Европа физически ще бъде унищожена“, заяви той.

„Така че дори е невъзможно да се мисли за подобно нещо, но те говорят за това, защото им е нужна война, за да оправдаят оставането си на власт, да оправдаят самото си съществуване“, добавя Караганов.

По време на интервюто, излъчено на 14 януари, бившият съветник на Путин определи вярването, че Русия може да бъде победена, като „фантастична илюзия“ и обвини европейските лидери, че разполагат с исторически ниски нива на интелигентност.

If Europe doesn't stop the senseless war in Ukraine, Russia may launch a nuclear strike within a year or two. First and foremost, against Germany or the United Kingdom, Sergey Karaganov, one of the Kremlin's ideologues, said.



Here are a few more quotes from Karaganov, who is… pic.twitter.com/4e2jyXvJP8 — GMan (Ґленн) ☘️🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) January 15, 2026

Той също така заяви, че европейците „вярват, че войната никога няма да достигне тяхна територия“ и че задачата на Русия е „да ги вразуми, надяваме се без използване на ядрено оръжие, а само чрез заплахата от такова“. Той добави: „Но рано или късно, ако те продължат да подкрепят тази война, жертвайки множество украинци и други… ще трябва да ги накажем сурово. Надяваме се в ограничен мащаб“.

Коментарите на Караганов развиват теми, които той е изразявал и преди. През юни 2023 г. той публично призова Русия да заплашва, а дори и да използва ядрено оръжие, „за да вразуми онези, които са си загубили разума“.

Предупреждението идва на фона на застоя в мирния процес за прекратяване на войната в Украйна. В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Ройтерс, че според него Путин е „готов да сключи сделка“, но че украинският лидер Володимир Зеленски „изпитва трудности да стигне дотам“. Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков се съгласи с тази оценка в разговор с журналисти в четвъртък.

Ситуацията се развива и на фона на напрежение в рамките на НАТО заради натиска на Тръмп за придобиване на Гренландия – автономна територия на Дания. Европейските съюзници застанаха на страната на Копенхаген, след като президентът заяви, че ако САЩ не придобият острова, той ще попадне в ръцете на Китай или Русия.