Холивудската звезда Мел Гибсън пристигна в Света гора

Х оливудският актьор и режисьор Мел Гибсън пристигна днес в православната монашеска общност в планината Атон в Северна Гърция, където се очаква да остане през следващите няколко дни, съобщава в. "Катимерини".

69-годишният актьор ще пребивава в сръбския Хилендарски манастир, като ще участва в ежедневните литургични служби, посочват няколко религиозни сайта.

Mel Gibson arrived today at the Holy Monastery Hilandar, where he will stay for the next few days.



"I have never felt such a strong connection with God anywhere as here" said the Hollywood actor. pic.twitter.com/KjDP3raFsP