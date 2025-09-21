Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

И спанската брегова охрана спаси целия 11-членен екипаж на френски риболовен кораб, след като той започна да потъва край северозападното крайбрежие на страната, предаде АФП.
Риболовният съд Ray Primero изпрати сигнал „майдей“ (международен радиосигнал за бедствие – бел.ред.) в ранните часове на 21 септември, на около 10 мили от крайбрежието на испанския регион Галисия. Корабът е съобщил за неконтролируемо наводнение и че екипажът напуска кораба със спасителна лодка.
Pesquero Ray Primero con vía de agua y a la deriva tras rescate tripulación, ya en remolque a puerto por nuestro buque María de Maeztu.— SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) September 21, 2025
Helimer 402 y salvamar Betelgeuse traspasaron a bordo del pesquero y arrancaron sendas bombas achique.
Coordinan controladores centro #ACoruña pic.twitter.com/M74VOqnBtI
Хеликоптер на бреговата охрана евакуира екипажа до летище близо до галисийския град Ла Коруня за медицински прегледи.
El pasado 4 de agosto, el buque de guerra francés Beautemps-Beaupré localizó un cayuco con 177 inmigrantes ilegales a más de 450 km de Gran Canaria.— Canario Today (@CanarioToday) September 21, 2025
🇫🇷 ¿Intervinieron para rescatarlos tal y como dice el Jefe de la Armada española que hay que hacer por ley? No.
El barco francés… pic.twitter.com/F2Vbd3Vb0o
Сега безлюдният кораб, базиран в Лориан, северозападна Франция, остава да плава под наблюдението на спасителни кораби, като властите се опитват да го стабилизират за евентуално отвеждане до пристанище.
Атлантическите води край Галисия, ключов риболовен регион на Испания, са известни с бурни морета и внезапни бури, които правят плаването опасно.