Служители на "Луфтханза" стачкуват днес и утре, десетки полети са отменени

К абинният персонал на германския авиопревозвач "Луфтханза" (Lufthansa) стачкува днес и утре, което ще доведе до отмяна на повечето полети на компанията за този период, предаде ДПА.

Протестите ще засегнат всички полети, излитащи от Франкфурт от 04:00 ч до 23:00 ч местно време днес и от Мюнхен в същия часови диапазон утре.

Очаква се да бъдат отменени около 1000 полета - 600 от Франкфурт и 400 от Мюнхен.

Летище София съобщи за отменени полети на "Луфтханза"

Стачните действия ще обхванат и подразделението "Луфтханза ситилайн" (Lufthansa Cityline).

Служителите на "Луфтханза" настояват за 15 процента увеличение на възнагражденията, както и за еднократен бонус от 3000 евро за компенсиране на инфлацията, след като групата отчете рекордна чиста печалба от 1,7 млрд. евро за 2023 г.

Протестни действия днес се очакват и в германските железници, след като профсъюзът Ге Де Ел призова за 24-часови стачни действия в пътническите превози от 02:00 ч. местно време.

