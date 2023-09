Френският посланик в Нигер е взет за заложник, заяви Макрон

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че посланикът на страната му в Нигер е бил "буквално взет за заложник" от военната хунта и получава за храна само "военни дажби", предаде Франс прес.

"В Нигер, докато ви говоря, имаме посланик и дипломатически персонал, които буквално са взети за заложници във френското посолство", каза Макрон по време на посещение в Семюр ан Оксоа, Източна Франция.

"Пречат им да си доставят храна. Той (посланикът) се храни с военни дажби", добави френският президент.

