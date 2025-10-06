Швейцарските гвардейци, защитници на папата, са с нова униформа

Н ай-малката армия в света- швейцарската гвардия, която защитава папите през последните пет века, има нова визия.

Тази предимно вълнена униформа е възстановка на историческа военна дреха, предназначена за гала събития и други важни вечери, и няма да замени емблематичните червени, оранжеви и сини „гранд гала“ униформи, с които гвардейците са известни. Произведените в Швейцария дрехи са финансирани от дарител и струват 2000 евро (около 2300 долара) на брой. Според командира на Швейцарската гвардия Кристоф Граф те представляват „връзка между настоящето и миналото“, предадoха АBC News и CNA.

The world's smallest army, charged with guarding the pope and the Vatican, has a new look.



The Swiss Guard unveiled a new non-ceremonial, formal uniform worn at events outside the Vatican, including embassy parties or official dinners. https://t.co/kUhxxg14pD pic.twitter.com/zHEDRiAhDV — ABC News (@ABC) October 5, 2025

Новите униформи ще бъдат облечени за първи път от 135-те гвардейци, част от най-малката, но най-стара армия в света, в навечерието на церемонията на 4 октомври, когато ще бъдат положени клетви от тазгодишните новобранци.

Церемонията по полагането на клетва, по време на която новите гвардейци се заклеват да защитават папата, ако е необходимо дори с цената на живота си, беше отложена от традиционната дата 6 май заради времето на конклава, избран папа Лъв XIV, който се очаква да присъства. Датата 6 май отбелязва битката от 1527 г., известна като Разграбването на Рим, когато 147 гвардейци загиват, защитавайки папа Климент VII от армията на разбунтувалата се Свещена Римска империя. Това е най-значимото и смъртоносно събитие в историята на Папската швейцарска гвардия, основана от папа Юлий II през 1506 г. и отговорна за сигурността на Ватикана заедно с ватиканските жандармеристи.

The new attire revives a uniform worn between the late 1800s and 1976, now updated to remain faithful to tradition.



READ MORE 👉 https://t.co/XsuF7zfH5I pic.twitter.com/FLDjMGV1vt — EWTN Vatican (@EWTNVatican) October 3, 2025

Представената в четвъртък нова официална униформа е актуализирана версия на дреха, използвана от края на 1800-те години до 1976 г. През 2015 г. Швейцарската гвардия възстановява версия на същата униформа, но според Граф последната интерпретация „е по-верна на нашата традиция“. Тя включва жълто-бял раиран колан и златни копчета и е предназначена за събития извън Ватикана, като приеми в посолства или официални вечери. Според представители на Швейцарската гвардия връщането към тази нецеремониална униформа се разглежда като начин да се подчертае тяхната идентичност на военен корпус.

Посетителите на Ватикана ще продължат да виждат членовете на Швейцарската гвардия в техните церемониални униформи в червено, жълто и синьо, вдъхновени от Ренесанса, които те ще носят, докато охраняват дома на Римокатолическата църква. Мисията на Швейцарската гвардия, създадена през 1506 г., е непрекъснато да охранява и защитава папата и неговата официална резиденция, Апостолическия дворец, както и кардиналите, които се събират по време на папския конклав.

Swiss Guards, protectors of the pope

Повече от две дузини нови попълнения, всички произхождащи от група швейцарски градове и села, ще се присъединят към Швейцарската гвардия в събота, когато ще положат клетва по време на церемония във Ватикана. Церемонията, която обикновено се провежда всяка година през май, беше отложена тази година заради избора на папа Лъв XIV за 267-ия понтифик на 8 май.