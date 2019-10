Гусман превърна цял град в бойно поле, полицията се оттегли

А кция на полицията срещу наркокартел превърна цял град в Мексико в бойно поле. В продължение на часове се води престрелка с картечници и автомати между националната гвардия и полицията от една страна и бойците на Овидио Гусман, син на легендарния наркобарон Хоакин „Ел Чапо” Гусман, от друга.

В крайна сметка силите на мексиканското правителство се оттеглиха. Властите обявиха, че са взели това решение, за да спрат вълната от насилие и да защитят цивилното население на град Кулиакан. Жителите са предупредени да не излизат от домовете си, включително и да не ходят до работните си места. Целият град е затворен, докато властите чакат изтеглянето на хората на наркокартела.

Ovidio Guzmán Lopez released. From a PR standpoint alone, this was a total disaster – the slow drip of info, the photos of Guzmán in custody, the government statement… just terrifying how badly authorities handled it pic.twitter.com/syJwtPQHGy