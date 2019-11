Григор победи Гарин, отива на полуфинал в Париж

Г ригор Димитров се класира за полуфиналите на последния турнир от сериите Мастърс 1000 в Париж, след като надигра в два сета Кристиан Гарин – в отделните части 6-2, 7-5 за около час и половина игра.

Първата ни ракета стартира великолепно срещата и след два пробива в откриващия сет дръпна в резултата. В началото на втората част българинът потегли уверено с нов брейк, но чилиецът върна пробива още в следващия гейм. При 4-4 Димитров допусна колебания на собствен сервис, а от това се възползва Гарин, който си извоюва правото да сервира за изравняване на сетовете. Нашият тенисист обаче направи моментален рибрейк, а с нов, пети пробив за срещата, затвори успешно мача в своя полза.

Велико! Гришо победи Федерер

Така, Димитров се класира за първия си полуфинал в зала „Берси“. Любопитното е, че това беше дебют за двамата на такава фаза в турнира във френската столица (за Гарин това беше и първи четвъртфинал изобщо в надпревара от сериите Мастърс 1000).

