Американският президент Доналд Тръмп заяви в Туитър, че министърът на отбраната Джеймс Матис ще се оттегли от своя пост в края на февруари.

„Генерал Джим Матис ще се пенсионира, с отличие, в края на февруари, след като служи на администрацията ми като министър на отбраната през последните две години. По време на службата на Джим бе постигнат огромен напредък, особено по отношение на закупуването на нова бойна техника”, заяви президентът на САЩ.

„Генерал Матис ми помогна много, за да привлека съюзници и другите страни да плащат своя дял от военните задължения. Новият министър на отбраната ще бъде назначен скоро. Много благодаря на Джим за службата му!”, добави Тръмп.

Оставката на Матис идва след решението на президента на САЩ да изтегли американските войски от Сирия и половината от контингента, разположен в Афганистан.

„Русия, Иран, Сирия и много други не са доволни от напускането на САЩ, въпреки това, което казват „Фалшивите новини”, защото сега ще трябва да се бият с ИДИЛ и другите, които те мразят, без нас”, заяви още Тръмп в Туитър.

....Russia, Iran, Syria & many others are not happy about the U.S. leaving, despite what the Fake News says, because now they will have to fight ISIS and others, who they hate, without us. I am building by far the most powerful military in the world. ISIS hits us they are doomed!