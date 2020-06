Голяма боливудска звезда се самоуби

Е дин от най-известните млади актьори на Боливуд, Сушант Сингх Раджпут е бил открит мъртъв в дома си в Мумбай и по данни на телевизия Ен Ди Ти Ви той е извършил самоубийство.

Bollywood actor #SushantSinghRajput has passed away at the age of 34. Mumbai police say he is believed to have taken his own life. pic.twitter.com/CkS8eJAplj

Сушант получи известност благодарение на участието си в лентата "Трите грешки на моя живот" от 2013 година.

След тази си роля той получи покани за участие в кинопродукции от известни режисьори.

“I have felt at times like you may have needed people,” - @karanjohar mourns the loss of #SushantSinghRajput . https://t.co/dvBpcxuZLt

Освен това актьорът активно се снимаше и в телевизионни сериали.

Българските зрители познават актьора от сериала "Завинаги свързани".

An actor par excellence who was committed to his craft. A brilliant dancer. A true gem who rose above adversity to make a place for himself in Bollywood. A well spoken individual with the warmest gaze and smile ever. This is how he shall be remembered.#SushantSinghRajput pic.twitter.com/YpFqS73IdZ