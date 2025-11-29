Свят

Голям протест срещу учредяването на новата младежка организация на АзГ

Полицията съобщи, че групи демонстранти са започнали да спират движението по магистралите, както и по пътищата около града

29 ноември 2025, 12:36
Източник: БТА

П ротестиращи започнаха да блокират улиците в централния германски град Гисен, като се очаква десетки хиляди хора да се съберат, за да протестират срещу учредяването на новата младежка организация на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), предаде ДПА.

Полицията съобщи, че групи демонстранти са започнали да спират движението по магистралите, както и по пътищата около града.

Полицията каза, че в самия Гисен кръстовище е било блокирано с автобус и обстановката „е активна“, като в целия град са били „засегнати много различни места“.

Общинските власти и полицията очакват до 50 000 участници да се съберат за около 30 регистрирани демонстрации, митинги и бдения в университетския град с население от около 90 000 жители, една трета от които са студенти.

Някои от протестиращите също така обявиха, че ще блокират достъпа до мястото на учредителното събрание с цел да попречат на провеждането му.

АзГ иска да създаде нова организация, наречена „Поколение Германия“, която да наследи вече разпуснатата организация „Млада алтернатива“. „Млада алтернатива“ беше разпусната след решение на партийната конференция през март, след като беше включена в списъка с екстремистки организации от федералната разузнавателна агенция на Германия.

Очаква се начело на новата организация да застане Жан-Паскал Хом, политик от провинция Бранденбург. Службата за вътрешна сигурност на провинцията е включила Хом в списък на „потвърдените десни екстремисти“.

Полицията и министърът на вътрешните работи на провинция Хесен Роман Посек заявиха, че се подготвят за „сложна и широкомащабна ситуация“ в Гисен, отчасти защото от страна на левицата вече са били разпространени призиви за насилие.

Очаква се да бъдат мобилизирани няколко хиляди полицаи от Хесен и 14 други федерални провинции, както и федерални полицейски сили.

Вижте повече в нашата галерия: Голям протест срещу учредяването на новата младежка организация на АзГ

15 снимки
ПРотест АзГ
ПРотест АзГ
ПРотест АзГ
ПРотест АзГ
Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Протести в Гисен Алтернатива за Германия АзГ Крайнодесни Младежка организация Блокади на улици Полицейско присъствие Десен екстремизъм
