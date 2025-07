Голям пожар обхвана турския курорт Чешме, евакуират хора

Н ов пожар избухна в Турция снощи. Този път е засегнат курортът Чешме на брега на Егейско море. Огънят, който е тръгнал от земеделски район, се разрасна до горски пожар. Пламъците, които достигнаха до пътя Измир – Чешеме, станаха причина за затварянето му и в двете посоки, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Екипите продължават да работят по овладяването на огъня, но заради вятъра, който духа със скорост 85 километра в час, той се разраства. В гасенето участват 6 самолета, 19 хеликоптера, 39 камиона с цистерни за вода, 14 пожарни коли и 4 булдозера. На място е изпратена и тежкотоварна техника. Заради опасността за населението са евакуирани жители на кварталите Ълдър и Гермиян в Чешме, както и на квартала Нохутлан в Урла.

Огънят напредва към язовира „Акташ“. В района, където е спрял токът, са предприети мерки, за бъде предотвратено разпространяването на пожара към трафопостовете и предприятията.

Валията на Измир Сюлейман Елбан заяви, че от 20:30 ч. снощи на мястото са били 217 коли и 738 души персонал, а пожарът все още не е овладян. Към настоящия момент няма пострадали хора, но са нанесени щети на къщите. Предстои описването им.

Пожар е пламнал и в района на община Йодемиш, която се намира в гориста местност. Причините за него все още не са ясни. На място са изпратени екипи на пожарната, горски служители и тежка техника. Жителите на махалите Тосунлар и Сучъктъ в общината също са евакуирани.

