Глобалната измамна индустрия за милиарди долари се развива в безпрецедентен мащаб

С тотици мъже и жени стоят подредени в редици, разделени по националност, в двора на комплекс с бели стени, ограден от въоръжена охрана в униформи, предаде CNN.

“Искате ли да се приберете?” – глас крещи във видеото, получено от CNN. Ръцете се вдигат. “Да,” отговарят те в един глас.

Групата е част от около 7000 души, наскоро освободени от измамни центрове, управлявани от престъпни банди и военачалници, действащи по границата между Мианмар и Тайланд. Мнозина от тях са държани против волята си и принудени да участват в схеми за измама, чрез които се ограбват обикновени хора, включително и американски граждани, от техните спестявания.

Някои са се присъединили доброволно, но мнозина са били примамени с обещания за добре платена работа или други изгодни възможности, преди да бъдат трафикирани през границата в Мианмар и въвлечени в измамни инвестиционни схеми и романтични измами.

През годините тези центрове – много от тях управлявани от китайски престъпни синдикати – се разраснаха в планинските райони, генерирайки милиарди долари от измами, пране на пари и други незаконни дейности. Китай и Тайланд най-накрая започнаха широкомащабни репресии срещу тях през февруари.

🚨 Global scam industry booming despite crackdowns! 7,000 freed from Myanmar-Thai border compounds—but 100,000+ still trapped. Victims forced to run investment/romance scams. 'They will not stop,' warns expert. #ScamAlert #HumanTrafficking #CyberCrime #Myanmar #StopScams pic.twitter.com/HDHXSlNNf1

Въпреки това, според експерти и анализатори, индустрията ще се върне по-силна.

“В този бизнес се инвестират милиарди долари,” каза Канави Суебсанг, тайландски депутат, който ръководи усилията за освобождаване на задържаните в измамните центрове. “Престъпните синдикати няма да спрат.”

Престъпният свят на онлайн измамите е адаптивен и професионален. Операциите за киберизмами бързо се разширяват чрез нелегални онлайн пазари, насочени към нови групи жертви. Синдикатите възприемат криптовалутите и инвестират в авангардни технологии, за да улеснят паричните потоци и да направят измамите още по-ефективни.

Престъпните групи използват изкуствен интелект, за да създават убедителни сценарии за измама, както и все по-усъвършенствана технология за дълбоки фалшификати, с която създават фалшиви самоличности, представят се за романтични партньори и прикриват истинската си идентичност.

“Регионът никога досега не се е сблъсквал с подобна ситуация”, казва Джон Войчик, анализатор по организираната престъпност в Службата на ООН по наркотиците и престъпността. “Ако не бъде овладяна, ситуацията може да се развие в нещо много по-опасно.”

Азиатските престъпни синдикати разширяват мрежите си и в други части на света, включително Африка, Южна Азия, Персийския залив и Тихия океан, според UNODC.

“Тези синдикати се превръщат в сложни киберпрестъпници, способни да разпространяват зловреден софтуер и дълбоки фалшификати, използвайки незаконни онлайн пазари и криптовалутни услуги за пране на пари,” предупреждава Войчик.

Проблемът е твърде мащабен, за да бъде решен от едно правителство или агенция. Според експертите е необходим координиран глобален отговор.

Град на измамите

On a Lawless Tropical Border, the Global Scam Industry Thrives: A China-led crackdown on online fraud rescued thousands from Myanmar this month; But this massive business of grift keeps growing (NYT) https://t.co/SZDxBIC0gV