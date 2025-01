Музиката, която спаси живота на еднa тийнейджърка в Аушвиц

Н а 99-годишна възраст Анита Ласкер-Валфиш е последният оцелял член на Женския оркестър в Аушвиц. На 19-годишна възраст тя дава интервю за Би Би Си на 15 април 1945 г., в деня на освобождението на лагера на смъртта Берген-Белзен, където е прехвърлена шест месеца по-рано. Интервюирана на немски език, на който е израснала, тя казва: „Първо, бих искала да кажа няколко думи за Аушвиц. Малцината, които са оцелели, се страхуват, че светът няма да повярва какво се е случило там.“

Тя продължи: „Един лекар и един командир стояха на рампата, когато пристигаха транспортите, и сортирането се извършваше точно пред очите ни. Това означава, че те питаха за възрастта и здравословното състояние на новопристигналите. Нищо неподозиращите новодошли се стремяха да съобщават за всякакви заболявания, като по този начин подписваха смъртните си присъди. Те се насочваха по-специално към децата и възрастните хора. Дясно, ляво, дясно, ляво. Вдясно беше животът, а вляво - коминът.“

Когато за първи път пристига на платформата за разтоварване в Аушвиц, известна като рампа, случайната забележка, че свири на виолончело, е достатъчна, за да промени посоката на живота ѝ.

„Музиката се свиреше, за да съпровожда най-ужасните неща“, казва тя.

Тогавашната Анита Ласкер почти не говори повече на немски на обществени места в продължение на 50 години след Втората световна война, но когато расте, родният ѝ град Бреслау е част от Германия. Сега известен като Вроцлав, той е част от Полша след края на войната. Майката на Ласкер Едит е талантлива цигуларка, а баща ѝ Алфонс е успешен адвокат. Като най-малката от три дъщери, тя израства в щастлив дом, където музиката и другите културни занимания са насърчавани. Още от ранна възраст знае, че иска да стане виолончелистка, но извън убежището на семейния дом се раздвижват по-тъмни сили.

През 1996 г. тя си спомня в документален филм на телевизия BBC: „Бяхме типично асимилирано немско-еврейско семейство. Ходехме в малко частно училище и изведнъж чух: „Не давайте на евреина гъбата“ и си помислих: „Какво е всичко това?“.

