Германия: Какво да знаем за изборите на 23 февруари

П редсрочните парламентарни избори в Германия идват на фона на напрегнатия политически климат, белязан от растящата подкрепа за крайната десница. Изборите също ще тестват новата пропорционална система на представителство, която беше въведена през юли 2023 година.

На 23 февруари (неделя) германските граждани ще бъдат призовани да избират 630-те членове на парламента, които ще заседават в Бундестага. Важно е да се знае какво представляват тези избори, определящи и следващия канцлер на Германия, което ще повлияе на европейската политика като цяло.

Защо се провеждат избори сега?

It's the moment of truth: German chancellor Olaf Scholz requests confidence vote for next week.



