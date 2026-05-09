Свят

Германец осъди туроператор за липса на шезлонги в Гърция

Германски турист спечели дело срещу туроператор, след като почивката му на остров Кос бе провалена от липса на свободни шезлонги. Съдът присъди обезщетение от 1200 долара за семейството, принудено да седи на земята при 35-градусова жега в луксозен хотел

9 май 2026, 20:40
Н едоволен баща бе възмезден с 1200 долара, след като заведе дело срещу своя туроператор с оплакването, че в гръцкия хотел, където е почивал със семейството си, не е имало нито един свободен шезлонги край басейна.

Германският турист, чиято самоличност не се разкрива, е платил над 8400 долара за 11-дневен престой в комплекса Grecotel Kos Imperial на остров Кос заедно със съпругата си и двете им деца през август 2024 г. Семейната почивка обаче била помрачена почти веднага, когато се оказало невъзможно да се намерят шезлонги при изтощителна жега от 35 градуса по Целзий.

Всеки ден от пътуването те ставали рано, за да се доберат до така желаните места, но установили, че те са били заети още в 6:00 сутринта. Обърканите родители успели да намерят само два свободни шезлонга само за един ден от целия престой. Това оставило двете им деца – на 9 и 12 години – без място, принуждавайки ги да седят директно на земята, съобщава CNN.

Въпреки че в зоната около басейна имало табели, забраняващи на гостите да запазват места с кърпите си, предупрежденията били напълно игнорирани, твърди бащата.

Разочарованият глава на семейството поставил въпроса пред туристическия представител още в първия ден, но му било отговорено, че това е „проблем на хотела“. Последвало оплакване и към ръководството на хотела, но и оттам не били предприети
мерки.

По време на делото в Окръжния съд в Хановер са били представени видеозаписи от басейна. Кадрите доказали, че редици от шезлонги, покрити с кърпи, са стояли необитаеми в продължение на часове, предава New York Times.

Съдиите се произнесоха в полза на пътешественика срещу туроператора TUI Deutschland, заявявайки, че фирмата носи отговорност за „дефект в туристическата услуга“.

Според германското законодателство такъв дефект е налице, ако пътуването не отговаря на удобствата, описани при направата на резервацията. Въпреки че съдът уточни, че нито туроператорът, нито хотелът са длъжни да осигурят шезлонг за
абсолютно всеки гост, местата трябва да бъдат в разумно съотношение спрямо броя на хората, отседнали в курорта.

Бащата ще получи 1 200 долара, или 15 % за всеки ден, през който семейството му е било лишено от шезлонгите край басейна.

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

