Инфибулация – нечовешката традиция, за която не се говори достатъчно

О коло 200 милиона момичета и жени, които сега живеят на планетата Земя, са преминали през изключително болезнената процедура на женско обрязване, наричано още инфибулация.

Женското обрязване е частично или пълно отстраняване на външните полови органи без медицинската необходимост от извършването на това. Тази операция обикновено се нарича "женско генитално осакатяване" и "генитално осакатяване на жени".

Същността на операцията е, че големите срамни устни се зашиват по такъв начин, че остава само мъничка дупчица, през която трудно преминават урината и менструалната кръв.

В този случай клиторът и външните срамни устни често са напълно ампутирани, а вътрешните - частично. Поради дълбокия разрез, направен по време на операцията, след зарастване се образува забележим белег, който всъщност напълно покрива вулвата.

Твърди се, че инфибулацията е идеалният начин да се запази девствеността на момичето до брака, но за това е необходимо след навършване на брачна възраст да й се направи друга операция, за да може да има полов живот.

Някои народи имат обичай, според който в брачната нощ съпругът взима нож и с него разрязва чатала на жена си и чак след това осъществява полов акт с нея. След като зачене, отново се зашива.

Когато дойде време жената да ражда, вагиналната област се изрязва отново, за да може бебето да излезе, а след раждането отново се зашива.

"Infibulation was done to me when I was little. I was married off when I was 12 years old to a much older man.

On my wedding night, when he came to me to open me up, it felt like having a flame on an open wound. I was crying but he enjoyed it; pic.twitter.com/5lybhpkF3N