Гаф на живо: Включиха съветничка онлайн от банята ѝ сред пране и сушащо се бельо

Н евъзмутима общинска съветничка от Нова Зеландия се включи в онлайн излъчване на заседание от банята си, където бельото и прането ѝ бяха на показ, според съобщенията.
Общинската съветничка от Дънидин Джо Гейлър се включи дистанционно в заседание на съвета в понеделник от банята си, където сушеше пране. Тя изглеждаше напълно невъзмутима въпреки сдържания смях на колегите си от неинтимния декор, съобщава The Sun.
"You might want to move your camera... we can see your washing."— Fox News (@FoxNews) August 6, 2026
A New Zealand politician accidentally dialed into a city council meeting from her bathroom, with laundry hanging in full view behind her.
When the mayor pointed it out, Jo Galer simply replied: "Okay, you can see… pic.twitter.com/ufyIVkw7i7
Кметът Софи Баркър незабавно се намеси, за да уведоми Гейлър, че нейното бельо и други дрехи съхнат пред очите на всички, докато тя седи пред стъклена врата в тоалетната, се вижда от конфузния видеоклип.
„Може би ще искате да преместите камерата си“, каза Баркър.
„Защо? Къде е?“ – небрежно отговори Гейлър.
„Виждаме прането ви“, добави кметът.
„Ъмм, добре… виждате ли ме?“ – попита обърканата съветничка.
Politisi Selandia Baru ini cuek saat anggota dewan mempertanyakan alasannya mengikuti rapat daring dari kamar mandi.— BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) August 7, 2026
Jo Galer mengatakan tidak masalah kalau cuciannya muncul dalam rapat. "Bagus, kalau cucian saya terlihat, berarti kalian juga bisa melihat saya," katanya. pic.twitter.com/WzEyk4AsgR
Баркър потвърди, че всички на пълното заседание наистина могат да я видят, като отбеляза, че „само предлага“ тя да премести камерата си.
„Страхотно. Виждате прането ми, виждате и мен. Няма никакъв проблем“, заявява Гейлър.
След това Гейлър премина направо към речта си относно „фриволните“ разходи на общината пред пълното събрание, докато дрехите ѝ все още се виждаха на заден план.
Тайнствена тъмна фигура се виждаше да се движи зад матирана стъклена врата зад Гейлър, докато тя говореше. Не е ясно дали вратата води към друга стая или към душ кабина.
„Кой беше под душа? Мъжът ѝ ли? Да не би да държи някого заложник?“ – коментира потребител под предаването на живо от заседанието в YouTube.
„Какво комедийно шоу, платено от данъкоплатците“, казва друг потребител.