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Гаф на живо: Включиха съветничка онлайн от банята ѝ сред пране и сушащо се бельо

„Виждате прането ми, виждате и мен – няма проблем!“: Нов куриозен гаф по време на онлайн заседание

7 август 2026, 10:36
Гаф на живо: Включиха съветничка онлайн от банята ѝ сред пране и сушащо се бельо
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Н евъзмутима общинска съветничка от Нова Зеландия се включи в онлайн излъчване на заседание от банята си, където бельото и прането ѝ бяха на показ, според съобщенията.

Общинската съветничка от Дънидин Джо Гейлър се включи дистанционно в заседание на съвета в понеделник от банята си, където сушеше пране. Тя изглеждаше напълно невъзмутима въпреки сдържания смях на колегите си от неинтимния декор, съобщава The Sun.

Кметът Софи Баркър незабавно се намеси, за да уведоми Гейлър, че нейното бельо и други дрехи съхнат пред очите на всички, докато тя седи пред стъклена врата в тоалетната, се вижда от конфузния видеоклип.

„Може би ще искате да преместите камерата си“, каза Баркър.

„Защо? Къде е?“ – небрежно отговори Гейлър.

„Виждаме прането ви“, добави кметът.

„Ъмм, добре… виждате ли ме?“ – попита обърканата съветничка.

Баркър потвърди, че всички на пълното заседание наистина могат да я видят, като отбеляза, че „само предлага“ тя да премести камерата си.

„Страхотно. Виждате прането ми, виждате и мен. Няма никакъв проблем“, заявява Гейлър.

След това Гейлър премина направо към речта си относно „фриволните“ разходи на общината пред пълното събрание, докато дрехите ѝ все още се виждаха на заден план.

Тайнствена тъмна фигура се виждаше да се движи зад матирана стъклена врата зад Гейлър, докато тя говореше. Не е ясно дали вратата води към друга стая или към душ кабина.

„Кой беше под душа? Мъжът ѝ ли? Да не би да държи някого заложник?“ – коментира потребител под предаването на живо от заседанието в YouTube.

„Какво комедийно шоу, платено от данъкоплатците“, казва друг потребител.

Източник: The Post/ The Sun/ BBC    
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