САЩ: Русия е изстреляла космическо оръжие

Г оворителят на министерството на отбраната на САЩ Пат Райдър каза, че Русия е изстреляла космическо оръжие, което има способност да атакува сателити на ниска околоземна орбита, предаде ДПА.

Той добави, че това е станало на 16 май, а руският сателит оръжие в момента е на една и съща орбита със сателит на американското правителство.

Попитан от журналисти дали руското оръжие е заплаха за американския сателит, говорителят на Пентагона отговори вчера: "Tова е космическо оръжие на същата орбита със сателита на американското правителство."

Представителят на САЩ в ООН Робърт Уд по-рано направи изказване в същия дух.

Според американските военни Русия вече е изстреляла подобно космическо оръжие през 2019 и 2022 г.

В понеделник Съветът за сигурност на ООН не прие внесена от Русия резолюция срещу надпреварата във въоръжаването в космоса.

Обвинения срещу Русия, тествала космическо оръжие

Проектът получи седем гласа „за“, докато други седем държави, сред които и САЩ, гласуваха „против“.

Американският представител Робърт Уд обвини Русия в употреба на манипулативни тактики, след като тя наложи миналия месец вето на американската резолюция срещу разполагането на ядрени оръжия в космоса.

През февруари в Съединените щати се появиха предупреждения за ядрените амбиции на Русия в космоса, като бе отбелязано, че ядреният потенциал на оръжия, насочени директно срещу сателити, може да представлява заплаха за националната и международната сигурност.

