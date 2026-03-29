Френската полиция арестува още двама за опита за взрив пред Bank of America в Париж

Ф ренската полиция е арестувала още двама души във връзка с опит за поставяне на самоделно взривно устройство пред централата на Bank of America в Париж, съобщиха прокурори.

Вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че мотив за осуетената атака може да е войната в Близкия изток.

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Първият заподозрян - непълнолетен - е задържан в ранните часове на 28 март, малко след като е поставил устройство, съдържащо пет литра течност, предполагаемо гориво, както и запалителна система, пред сградата на банката.

Той е бил придружаван от втори човек, който е снимал и записвал с мобилен телефон, но е избягал при пристигането на полицията, предаде АФП.

Двамата допълнителни заподозрени са били задържани по-късно същата вечер.

По данни на полицейски източник първият задържан е заявил, че е бил вербуван чрез приложението „Снапчат“, за да извърши атентата срещу възнаграждение от 600 евро.