Френски изследовател, осъден в Русия за "чуждестранен агент", е преместен в наказателна колония

Ф ренски изследовател, осъден в Русия на три години затвор по дело, критикувано от Париж, беше преместен в транзитна наказателна колония, The Guardian.

Лоран Винатие е един от няколкото западни граждани, хвърлени в затвора от Москва, след началото на руската офанзива в Украйна. Той беше осъден през октомври, след като беше признат за виновен в нарушаване на руския закон за „чуждестранен агент“.

Винатие, който работи за швейцарска неправителствена организация, занимаваща се с посредничество в конфликти, беше арестуван миналото лято, на фона на ескалиращото напрежение между Русия, Франция и други западни страни поради войната в Украйна.

Според съобщение на семейството му до AFP, адвокатът на Винатие ги е информирал, че той е преместен от Москва в Тула – на около 120 мили (190 км) южно от столицата – в транзитна наказателна колония.

Очаква се той да прекара 15 дни в карантина в затвора. Семейството му не знае къде ще бъде преместен след това. Прехвърлянето на затворници в обширната пенитенциарна система на Русия може да отнеме седмици.

Moscow court orders French researcher Laurent Vinatier to be held in 'foreign agent' case



